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Заступник Єрмака прийшов до НАБУ

Понеділок, 21 грудня 2020, 13:10
Заступник Єрмака прийшов до НАБУ
ФОТО З TELEGRAM ТАТАРОВА

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров прийшов до Національного антикорупційного бюро по повістку про виклик.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram, Татаров у Telegram

Пряма мова Татарова: "Сьогодні я з власної ініціативи без повістки або офіційного виклику відвідав НАБУ.

Матеріали справи відносно мене про нібито надання мною чотири роки тому в період роботи адвокатом знижки на паркомісце для експерта інституту експертиз виявилися повністю сфальсифікованими. У НАБУ немає жодного прямого або непрямого доказу".

Деталі: За словами Татарова, за фальсифікацією справи стоїть директор НАБУ Артем Ситник, якого він раніше неодноразово публічно називав корупціонером і юридично доведеним злочинцем.

Заступник глави ОПУ заявив, що "у даної справи нуль шансів", а він "доведе свою невинуватість".  

За даними ЦПК, Татаров прийшов до НАБУ у супроводі адвокатів.

Що було раніше: Адвокат заступника керівника Офісу президента Олега Татарова Олександр Кузьменко заявив, що його клієнт готовий прийти на слідчі дії в будь-який час. 

Для довідки: Татарова підозрюють у пособництві у наданні неправомірної вигоди у вигляді паркомісця в ЖК "Артемівський" від екснардепа Максима Микитася заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Костянтину Дубоносу.

Вказана парковка передавалася за внесення недостовірних даних до експертизи, яку проводило ДНДЕКЦ у межах справи про заволодіння понад 81 млн грн Нацгвардії. Тоді справу розслідувала поліція і паралельно НАБУ.

Потім обидві справи опинилася у бюро, і детективи повідомили про підозру низці осіб, зокрема, Микитасю, екскомандувачу НГУ Юрію Аллерову та іншим.

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.
  •  14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону. 
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову.  Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і повідомили про підозру Татарову. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.

Українська правда

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Теми: Офіс президентаТатаровНАБУ
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