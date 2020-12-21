Заступник Єрмака прийшов до НАБУ
Заступник глави Офісу президента Олег Татаров прийшов до Національного антикорупційного бюро по повістку про виклик.
Джерело: Центр протидії корупції у Telegram, Татаров у Telegram
Пряма мова Татарова: "Сьогодні я з власної ініціативи без повістки або офіційного виклику відвідав НАБУ.
Матеріали справи відносно мене про нібито надання мною чотири роки тому в період роботи адвокатом знижки на паркомісце для експерта інституту експертиз виявилися повністю сфальсифікованими. У НАБУ немає жодного прямого або непрямого доказу".
Деталі: За словами Татарова, за фальсифікацією справи стоїть директор НАБУ Артем Ситник, якого він раніше неодноразово публічно називав корупціонером і юридично доведеним злочинцем.
Заступник глави ОПУ заявив, що "у даної справи нуль шансів", а він "доведе свою невинуватість".
За даними ЦПК, Татаров прийшов до НАБУ у супроводі адвокатів.
Що було раніше: Адвокат заступника керівника Офісу президента Олега Татарова Олександр Кузьменко заявив, що його клієнт готовий прийти на слідчі дії в будь-який час.
Для довідки: Татарова підозрюють у пособництві у наданні неправомірної вигоди у вигляді паркомісця в ЖК "Артемівський" від екснардепа Максима Микитася заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Костянтину Дубоносу.
Вказана парковка передавалася за внесення недостовірних даних до експертизи, яку проводило ДНДЕКЦ у межах справи про заволодіння понад 81 млн грн Нацгвардії. Тоді справу розслідувала поліція і паралельно НАБУ.
Потім обидві справи опинилася у бюро, і детективи повідомили про підозру низці осіб, зокрема, Микитасю, екскомандувачу НГУ Юрію Аллерову та іншим.
Читайте також: Корупційні горішки для Зеленського. Як Банкова замовчує корупцію
Передісторія:
- 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
- 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
- Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і повідомили про підозру Татарову. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.