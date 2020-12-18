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Татаров готовий прийти на слідчі дії в будь-який час – адвокат

П'ятниця, 18 грудня 2020, 23:19

Адвокат заступника керівника Офісу президента Олега Татарова Олександр Кузьменко наголошує, що Національне антикорупційне бюро розслідує знижку на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

Джерело: Кузьменко в Facebook

Пряма мова Кузьменко: "Засобами масової інформації поширюються недостовірні відомості про предмет досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому нібито сьогодні повідомили про підозру моєму клієнту Татарову.

Так, за повідомленнями ЗМІ, мова йде про справу "квартир для Нацгвардії". Насправді мова йде про фальсифікації НАБУ кримінального провадження про знижку на паркувальне місце в одному з житлових комплексів Києва ".

Деталі: Кузьменко також оприлюднив звернення до НАБУ, в якому пише про готовність Татарова прибути для проведення процесуальних дій в будь-який час до органу досудового розслідування. Про яку справу йдеться - в обігу не повідомляється.

НАБУ повідомляло, що Татаров може бути причетний до надання хабаря за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі про заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України".

Дослівно НАБУ: "Колишній народний депутат у змові з експосадовцем державної компанії "Укрбуд" домовився із заступником директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ) про внесення недостовірних даних до експертизи таким чином, щоб різниця у ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною – 7 млн грн.

В обмін на це посадовець ДНДЕКЦ отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн".

Дослівно

Опубліковано Александром Кузьменком Пʼятниця, 18 грудня 2020 р.

Цьому передувало: В.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову.  Її планували вручити 18 грудня. 

Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.

Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і повідомили про підозру Татарову.

В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідуєсправу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.
  • Справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовникаМаксима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.
  • Перед цим Татаров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави й має піти".
  • Під ОП проводили акцію з вимогою відставки Татарова, на що він говоривпро "зовнішнє управління" країною.
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону. 

Українська правда
Теми: ТатаровОфіс президентаНАБУ


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