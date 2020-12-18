Татаров готовий прийти на слідчі дії в будь-який час – адвокат

Адвокат заступника керівника Офісу президента Олега Татарова Олександр Кузьменко наголошує, що Національне антикорупційне бюро розслідує знижку на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

Джерело: Кузьменко в Facebook

Пряма мова Кузьменко: "Засобами масової інформації поширюються недостовірні відомості про предмет досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому нібито сьогодні повідомили про підозру моєму клієнту Татарову.

Так, за повідомленнями ЗМІ, мова йде про справу "квартир для Нацгвардії". Насправді мова йде про фальсифікації НАБУ кримінального провадження про знижку на паркувальне місце в одному з житлових комплексів Києва ".

Деталі: Кузьменко також оприлюднив звернення до НАБУ, в якому пише про готовність Татарова прибути для проведення процесуальних дій в будь-який час до органу досудового розслідування. Про яку справу йдеться - в обігу не повідомляється.

НАБУ повідомляло, що Татаров може бути причетний до надання хабаря за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі про заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України".

Дослівно НАБУ: "Колишній народний депутат у змові з експосадовцем державної компанії "Укрбуд" домовився із заступником директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ) про внесення недостовірних даних до експертизи таким чином, щоб різниця у ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною – 7 млн грн.

В обмін на це посадовець ДНДЕКЦ отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн".

Дослівно:

Цьому передувало: В.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Її планували вручити 18 грудня.

Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.

Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і повідомили про підозру Татарову.

В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.

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Передісторія: