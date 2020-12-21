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Заместитель Ермака пришел в НАБУ

Понедельник, 21 декабря 2020, 13:10
Заместитель Ермака пришел в НАБУ
ФОТО с TELEGRAM ТАТАРОВА

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестку о вызове.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram, Татаров в Telegram

Прямая речь Татарова: "Сегодня я по собственной инициативе без повестки или официального вызова посетил НАБУ.

Материалы дела в отношении меня о якобы предоставлении мной четыре года назад в период работы адвокатом скидки на паркоместо для эксперта института экспертиз оказались полностью сфальсифицированными. У НАБУ нет ни одного прямого или косвенного доказательства".

Детали: По словам Татарова, за фальсификацией дела стоит директор НАБУ Артем Сытник, которого он ранее неоднократно публично называл коррупционером и "юридически доказанным преступником".

Заместитель главы ОПУ заявил, что "у данного дела ноль шансов", а он "докажет свою невиновность".

По данным ЦПК, Татаров пришел в сопровождении адвокатов.

Что было раньше: Адвокат заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова Александр Кузьменко заявил, что его клиент готов прийти на следственные действия в любое время.

Для справки: Татарова подозревают в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды в виде паркоместа в ЖК "Артемовский" от экс-нардепа Максима Микитася заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Константину Дубоносу. 

Указанная парковка передавалась за внесение недостоверных данных в экспертизу, которую проводило ГНИЭКЦ в рамках дела о завладении более 81 млн грн. Нацгвардии. 

Тогда дело расследовала полиция и параллельно НАБУ. Затем оба дела оказалась в бюро, и детективы сообщили о подозрении ряду лиц, в частности, Микитасю, экс-командующему НГУ Юрию Аллерову и другим.

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Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 
  • 18 декаьря иИ.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
  • Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение.
  • В Офисе президента заявили, что не пустили представителей НАБУ вручить подозрение Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной

Украинская правда

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Темы: Офис президентаТатаровНАБУ
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