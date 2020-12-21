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Новини 21 грудня: розмова Навального з ФСБ, призупинення повноважень Татарова

Понеділок, 21 грудня 2020, 20:16
Новини 21 грудня: розмова Навального з ФСБ, призупинення повноважень Татарова

Навальний опублікував розмову з "агентом ФСБ", причетним до операції, Заступник глави ОП Татаров написав заяву про призупинення повноважень, — актуальні новини 21 грудня.

Про розмову Навального з "агентом ФСБ"

Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.

Про призупинення повноважень Татарова

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров прийшов до Національного антикорупційного бюро по повістку про виклик. 

Крім того, Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.

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