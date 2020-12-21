Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новости 21 декабря: разговор Навального с ФСБ, приостановление полномочий Татарова

Понедельник, 21 декабря 2020, 21:16

Навальный опубликовал разговор с "агентом ФСБ", причастным к операции, Заместитель главы ОП Татаров написал заявление о приостановлении полномочий, — актуальные новости 21 декабря.

О разговоре Навального с "агентом ФСБ"

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, следили за ним и участвовали в спецоперации.

О приостановлении полномочий Татарова

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестку о вызове. 

Помимо этого, Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

О Толоке Украинской правды

УП дарит футболку с обновленным Дон Кихотом каждому подписчику Толоки УП, который поддержит издание от 1000 грн в год. Акция длится до 7 января.

Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.

 

О других важных новостях

Кабмин на внеочередном заседании назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики - на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении 950 тысяч гривен взятки сыну экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорю.

Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского Союза.

Сегодня Европейская комиссия выдала разрешение на использование вакцины, разработанной BioNTech и Pfizer, что делает ее первой вакциной COVID-19, разрешенной в ЕС.

Всемирная организация здравоохранения находится в тесном контакте с руководящими органами Великобритании касательно обнаруженного в стране мутировавшего штамма коронавируса. 

28% украинцев считают "неудачником" года президента Владимира Зеленского, в то же время почти 15% назвали Зеленского политиком года.



powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗапись разговора главы КСУ разоблачает его причастность к судейскому мошенничеству – "Схемы"

Заместитель Ермака Ковалив уходит с поста

Новости 21 декабря: разговор Навального с ФСБ, приостановление полномочий Татарова

ЕС официально утвердил первую вакцину от коронавируса

Украинский боец попал в плен боевиков

"Отравленные трусы": Навальный опубликовал разговор с "агентом ФСБ", причастным к операции

Все новости...
Последние новости
22:02
видеоЗапись разговора главы КСУ разоблачает его причастность к судейскому мошенничеству – "Схемы"
21:50
Новости экономики: назначение Витренко, миссия МВФ, бюджет-2021
21:32
Заместитель Ермака Ковалив уходит с поста
21:16
Новости 21 декабря: разговор Навального с ФСБ, приостановление полномочий Татарова
21:07
Зеленский подписал закон о снижении налогов для музеев, кинотеатров и гостиниц
20:52
Украина не будет закрывать авиасообщение с Британией вслед за рядом других стран
20:34
Кабмин назначил Витренко вр.и.о. министра энергетики
20:20
В Минздраве заверили, что в Украине диагностируют новые штаммы коронавируса
19:56
ЕС официально утвердил первую вакцину от коронавируса
19:38
Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!