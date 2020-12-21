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Новости 21 декабря: разговор Навального с ФСБ, приостановление полномочий Татарова

Понедельник, 21 декабря 2020, 20:16
Новости 21 декабря: разговор Навального с ФСБ, приостановление полномочий Татарова

Навальный опубликовал разговор с "агентом ФСБ", причастным к операции, Заместитель главы ОП Татаров написал заявление о приостановлении полномочий, — актуальные новости 21 декабря.

О разговоре Навального с "агентом ФСБ"

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, следили за ним и участвовали в спецоперации.

О приостановлении полномочий Татарова

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестку о вызове. 

Помимо этого, Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

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