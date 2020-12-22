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НАБУ для Татарова ініціює арешт з альтернативою застави – Ситник

Вівторок, 22 грудня 2020, 12:07
Фото slovoidilo.ua

Детективи Національного антикорупційного бюро проситимуть обрати для заступника голови Офісу президента Олега Татарова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.

Джерело: директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в коментарі "Настоящему времени"

Пряма мова: "Вчора Татаров прийшов у НАБУ, йому вручили підозру. Сьогодні вирішується питання про вручення йому клопотання про обрання запобіжного заходу. Детективи ініціюють арешт з альтернативою внесення застави, але яке рішення прийме прокурор, я не знаю".

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.
  •  14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону. 
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову.  Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і повідомили про підозру Татарову. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.

Ірина Балачук, УП
Теми: НАБУТатаровСитник


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