НАБУ для Татарова ініціює арешт з альтернативою застави – Ситник

Детективи Національного антикорупційного бюро проситимуть обрати для заступника голови Офісу президента Олега Татарова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.

Джерело: директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в коментарі "Настоящему времени"

Пряма мова: "Вчора Татаров прийшов у НАБУ, йому вручили підозру. Сьогодні вирішується питання про вручення йому клопотання про обрання запобіжного заходу. Детективи ініціюють арешт з альтернативою внесення застави, але яке рішення прийме прокурор, я не знаю".

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Передісторія: