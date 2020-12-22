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НАБУ для Татарова инициирует арест с альтернативой залога – Сытник

Вторник, 22 декабря 2020, 12:07

Детективы Национального антикоррупционного бюро будут просить избрать для замглавы Офиса президента Олега Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Источник: директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в комментарии "Настоящему времени"

Прямая речь: "Вчера Татаров пришел в НАБУ, ему было вручено подозрение. Сегодня решается вопрос о вручении ему ходатайства об избрании меры пресечения. Детективы инициируют арест с альтернативой внесения залога, но какое решение примет прокурор, я не знаю".

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Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 
  • 18 декаьря иИ.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
  • Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение.
  • В Офисе президента заявили, что не пустили представителей НАБУ вручить подозрение Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной

Ирина Балачук, УП
Темы: НАБУТатаровСытник


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