НАБУ для Татарова инициирует арест с альтернативой залога – Сытник

Детективы Национального антикоррупционного бюро будут просить избрать для замглавы Офиса президента Олега Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Источник: директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в комментарии "Настоящему времени"

Прямая речь: "Вчера Татаров пришел в НАБУ, ему было вручено подозрение. Сегодня решается вопрос о вручении ему ходатайства об избрании меры пресечения. Детективы инициируют арест с альтернативой внесения залога, но какое решение примет прокурор, я не знаю".

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