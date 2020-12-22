Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі відреагували на розмову Навального з ФСБшником

Вівторок, 22 грудня 2020, 11:44
У Кремлі відреагували на розмову Навального з ФСБшником

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у політика Олексія Навального, який нібито поговорив по телефону з співробітників ФСБ, причетним до його отруєння, "манія переслідування і величі".

Джерело: Meduza

Пряма мова Пєсков: "Ну слухайте, у нас звичайно немає часу дивитися такі матеріали. Розумієте, в цілому роботи вистачає. На відсутність роботи не скаржимося. Але я вам що можу сказати, так трохи зловживаючи і напевно дозволю собі висловити особисту точку зору, яку я зазвичай не висловлюю, бо не маю на це право.

В цілому можна, звичайно, сказати, що у хворого спостерігається яскраво виражена манія переслідування. Можна також чітко встановити певні прояви манії величі. Тому що, як кажуть, він себе навіть порівнює з Ісусом. Ну і в іншому, звичайно, вже прояви по Фрейду. Така зацикленість на гульфіковой зоні, власне, і так далі. Так, напевно, і треба ставитися до цього".

Що було раніше: Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації. ФСБ розмову Олексія Навального зі своїми співробітниками назвала підробкою і провокацією. Спецслужба за цим фактом розпочала перевірку.

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу

Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Путін під час великої прес-конференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Навальний
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Проти Навального порушили нову справу, загрожує довічне
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: