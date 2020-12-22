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У Кремлі відреагували на розмову Навального з ФСБшником

Вівторок, 22 грудня 2020, 12:44

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у політика Олексія Навального, який нібито поговорив по телефону з співробітників ФСБ, причетним до його отруєння, "манія переслідування і величі".

Джерело: Meduza

Пряма мова Пєсков: "Ну слухайте, у нас звичайно немає часу дивитися такі матеріали. Розумієте, в цілому роботи вистачає. На відсутність роботи не скаржимося. Але я вам що можу сказати, так трохи зловживаючи і напевно дозволю собі висловити особисту точку зору, яку я зазвичай не висловлюю, бо не маю на це право.

В цілому можна, звичайно, сказати, що у хворого спостерігається яскраво виражена манія переслідування. Можна також чітко встановити певні прояви манії величі. Тому що, як кажуть, він себе навіть порівнює з Ісусом. Ну і в іншому, звичайно, вже прояви по Фрейду. Така зацикленість на гульфіковой зоні, власне, і так далі. Так, напевно, і треба ставитися до цього".

Що було раніше: Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації. ФСБ розмову Олексія Навального зі своїми співробітниками назвала підробкою і провокацією. Спецслужба за цим фактом розпочала перевірку.

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Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Путін під час великої прес-конференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

Теми: НавальнийРосія


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