В Кремле отреагировали на разговор Навального с ФСБшником

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у политика Алексея Навального, который якобы поговорил по телефону с сотрудников ФСБ, причастным к его отравлению, "мания преследования".

Источник: Meduza

Прямая речь Песков: "Ну слушайте, у нас конечно нету времени смотреть такие материалы. Понимаете, в целом работы хватает. На отсутствие работы не жалуемся. Но я вам что могу сказать, так чуть-чуть злоупотреблю и наверное позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это право. Здесь чуть-чуть злоупотреблю.

В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее. Так, наверное, и нужно относится к этому".

Что было раньше: 21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации. ФСБ разговор Алексея Навального со своими сотрудниками назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по этому факту начала проверку.

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