В Кремле отреагировали на разговор Навального с ФСБшником
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у политика Алексея Навального, который якобы поговорил по телефону с сотрудников ФСБ, причастным к его отравлению, "мания преследования".
Источник: Meduza
Прямая речь Песков: "Ну слушайте, у нас конечно нету времени смотреть такие материалы. Понимаете, в целом работы хватает. На отсутствие работы не жалуемся. Но я вам что могу сказать, так чуть-чуть злоупотреблю и наверное позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это право. Здесь чуть-чуть злоупотреблю.
В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее. Так, наверное, и нужно относится к этому".
Что было раньше: 21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации. ФСБ разговор Алексея Навального со своими сотрудниками назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по этому факту начала проверку.
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Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.