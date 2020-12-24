США про Навального й Путіна: Конспірологічні теорії – спосіб відвернути увагу
Державний департамент США поклав відповідальність за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "Новічком" на Федеральну службу безпеки РФ.
Джерело: Держдепартамент США у відповідь на запит "The Hill", "Укрінформ"
Деталі: США вважають, що співробітники російської ФСБ використовували нервово-паралітичну речовину "Новічок", щоб отруїти Навального.
На думку Держдепу, в отруєння Навального "немає жодного правдоподібного пояснення, крім участі в ньому і відповідальності за нього російського уряду".
Вашингтон "повністю впевнений" у висновках Організації по забороні хімічної зброї про те, що токсичні речовини, виявлені в аналізах Олексія Навального, пов'язані з отрутою з групи "Новічок".
Держдепартамент також звинуватив президента РФ Володимира Путіна і його уряд в спробах відвернути увагу "від серйозних питань" у цій справі.
Пряма мова представника Держдепу США: "Звичайно, президент Путін і російський уряд хотіли б, щоб ми повірили в протилежне. Росія висунула безліч, часто суперечливих, теорій змови. Внесімо ясність: конспірологічні теорії такого роду – не більше ніж спосіб відвернути увагу від серйозних питань, поставлених російському уряду, на які йому ще належить відповісти".
Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ. 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини. 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок". Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
- Президент РФ Володимир Путін 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".
- Олексій Навальний 21 грудня опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ РФ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації з його отруєння. Нібито працівник ФСБ Костянтин Кудрявцев розповів про подальше очищення від отрути одягу опозиціонера, зокрема його трусів.
- За даними розслідування "Bellingcat" і "The Insider", ключову роль у замаху на Навального грав спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ, встановлено щонайменше 8 виконавців.
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