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США про Навального й Путіна: Конспірологічні теорії – спосіб відвернути увагу

Четвер, 24 грудня 2020, 09:10

Державний департамент США поклав відповідальність за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "Новічком" на Федеральну службу безпеки РФ.

Джерело: Держдепартамент США у відповідь на запит The Hill, "Укрінформ"

Деталі: США вважають, що співробітники російської ФСБ використовували нервово-паралітичну речовину "Новічок", щоб отруїти Навального. 

На думку Держдепу, в отруєння Навального "немає жодного правдоподібного пояснення, крім участі в ньому і відповідальності за нього російського уряду".

Вашингтон "повністю впевнений" у висновках Організації по забороні хімічної зброї про те, що токсичні речовини, виявлені в аналізах Олексія Навального, пов'язані з отрутою з групи "Новічок".

Держдепартамент також звинуватив президента РФ Володимира Путіна і його уряд в спробах відвернути увагу "від серйозних питань" у цій справі.

Пряма мова представника Держдепу США: "Звичайно, президент Путін і російський уряд хотіли б, щоб ми повірили в протилежне. Росія висунула безліч, часто суперечливих, теорій змови. Внесімо ясність: конспірологічні теорії такого роду – не більше ніж спосіб відвернути увагу від серйозних питань, поставлених російському уряду, на які йому ще належить відповісти".

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Теми: НавальнийСШАРосія


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