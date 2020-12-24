Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США про Навального й Путіна: Конспірологічні теорії – спосіб відвернути увагу

Четвер, 24 грудня 2020, 08:10
США про Навального й Путіна: Конспірологічні теорії – спосіб відвернути увагу

Державний департамент США поклав відповідальність за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "Новічком" на Федеральну службу безпеки РФ.

Джерело: Держдепартамент США у відповідь на запит "The Hill", "Укрінформ"

Деталі: США вважають, що співробітники російської ФСБ використовували нервово-паралітичну речовину "Новічок", щоб отруїти Навального. 

На думку Держдепу, в отруєння Навального "немає жодного правдоподібного пояснення, крім участі в ньому і відповідальності за нього російського уряду".

Вашингтон "повністю впевнений" у висновках Організації по забороні хімічної зброї про те, що токсичні речовини, виявлені в аналізах Олексія Навального, пов'язані з отрутою з групи "Новічок".

Держдепартамент також звинуватив президента РФ Володимира Путіна і його уряд в спробах відвернути увагу "від серйозних питань" у цій справі.

Пряма мова представника Держдепу США: "Звичайно, президент Путін і російський уряд хотіли б, щоб ми повірили в протилежне. Росія висунула безліч, часто суперечливих, теорій змови. Внесімо ясність: конспірологічні теорії такого роду – не більше ніж спосіб відвернути увагу від серйозних питань, поставлених російському уряду, на які йому ще належить відповісти".

Передісторія:

Теми: НавальнийСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
Навальний
Навальному у в'язниці 100 днів поспіль вмикають послання Путіна
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: