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США о Навальном и Путине: Конспирологические теории – способ отвлечь внимание

Четверг, 24 декабря 2020, 08:10
США о Навальном и Путине: Конспирологические теории – способ отвлечь внимание

Государственный департамент США возложил ответственность за отравление российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" на Федеральную службу безопасности РФ.

Источник: Госдепартамент США в ответ на запрос "The Hill", "Укринформ"

Детали: США считают, что сотрудники российской ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок", чтобы отравить Навального.

По мнению Госдепа, при отравлении Навального "нет ни одного правдоподобного объяснения, кроме участия в нем и ответственности за него российского правительства".

Вашингтон "полностью уверен" в выводах Организации по запрещению химического оружия о том, что токсичные вещества, обнаруженные в анализах Алексея Навального, связанные с ядом из группы "Новичок".

Госдепартамент также обвинил президента РФ Владимира Путина и его правительство в попытках отвлечь внимание "от серьезных вопросов" в этом деле.

Прямая речь представителя Госдепа США: "Конечно, президент Путин и российское правительство хотели бы, чтобы мы поверили в обратное. Россия выдвинула множество, часто противоречивых, теорий заговора. Внесем ясность: конспирологические теории такого рода – не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, поставленных российскому правительству, на которые ему еще предстоит ответить".

Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ. 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию. 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок". Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Президент РФ Владимир Путин 17 декабря, отвечая на вопрос о Навальном, назвал расследование о причастности ФСБ РФ к отравлению "легализацией материалов американских спецслужб".
  • Алексей Навальный 21 декабря опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ РФ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации по его отравлению. Якобы работник ФСБ Константин Кудрявцев рассказал о дальнейшей очистке от яда одежды оппозиционера, в частности его трусов.
  • По данным расследования "Bellingcat" и "The Insider", ключевую роль в покушении на Навального играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ, установлены как минимум 8 исполнителей.

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Темы: НавальныйСШАРосcия
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