30% росіян вважають отруєння Навального інсценуванням

За результатами опитування, 50% жителів Росії вважають отруєння опозиційного політика Олексія Навального інсценуванням або підтримують версію президента РФ Володимира Путіна про "провокацію західних спецслужб".

Джерело: результати опитування "Левада-центру", який є в розпорядженні "Медузи"

Деталі: Автори дослідження також запитали тих, хто чув про отруєння, яку версію того, що сталося вони вважають найбільш правдоподібною і 30% вибрали відповідь, що "ніякого отруєння не було, це інсценування".

Ще 19% сказали, що "це провокація західних спецслужб". 15% респондентів відповіли, що "це спроба влади усунути політичного опонента".

Версії про те, що замаху не було, або що це провокація західних спецслужб, в основному підтримують ті, хто щось чув про справу, підтримує президента Росії і відноситься до вікових груп населення.

У тому, що це спроба влади усунути опонента, скоріше впевнені ті, хто уважно стежить за справою, виступає проти Путіна і відноситься до більш молодих груп росіян.

Загалом, 61% опитаних заявили, що "щось чули" про отруєння Навального, ще 17% повідомили, що уважно стежать за справою. 20% респондентів вперше дізналися про те, що трапилося від соціологів, а 2% не змогли дати відповідь.

Що було раніше: Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.

ФСБ розмову Олексія Навального зі своїми співробітниками назвала підробкою і провокацією. Спецслужба за цим фактом розпочала перевірку.

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