30% россиян считают отравление Навального инсценировкой
По результатам опроса, 50% жителей России считают отравление оппозиционного политика Алексея Навального инсценировкой или поддерживают версию президента РФ Владимира Путина о "провокации западных спецслужб".
Источник: результаты опроса "Левада-центра", который есть в распоряжении "Медузы"
Детали: Авторы исследования также спросили у тех, кто слышал об отравлении, какую версию случившегося они считают наиболее правдоподобной. 30% выбрали ответ, что "никакого отравления не было, это инсценировка".
Еще 19% сказали, что "это провокация западных спецслужб". 15% респондентов ответили, что "это попытка власти устранить политического оппонента".
Версии о том, что покушения не было, или что это провокация западных спецслужб, в основном поддерживают те, кто что-то слышал о деле, поддерживает президента России и относится к возрастным группам населения.
В том, что это попытка власти устранить оппонента, скорее уверены те, кто внимательно следит за делом, выступает против Путина и относится к более молодым группам россиян.
В общем, 61% опрошенных заявили, что "что-то слышали" об отравлении Навального, еще 17% сообщили, что внимательно следят за делом. 20% респондентов впервые узнали о случившемся от социологов, а 2% затруднились с ответом.
Что было раньше: 21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации.
ФСБ разговор Алексея Навального со своими сотрудниками назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по этому факту начала проверку.
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Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.