Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

30% россиян считают отравление Навального инсценировкой

Четверг, 24 декабря 2020, 08:27
30% россиян считают отравление Навального инсценировкой

По результатам опроса, 50% жителей России считают отравление оппозиционного политика Алексея Навального инсценировкой или поддерживают версию президента РФ Владимира Путина о "провокации западных спецслужб".

Источник: результаты опроса "Левада-центра", который есть в распоряжении "Медузы"

Детали: Авторы исследования также спросили у тех, кто слышал об отравлении, какую версию случившегося они считают наиболее правдоподобной. 30% выбрали ответ, что "никакого отравления не было, это инсценировка".

Еще 19% сказали, что "это провокация западных спецслужб". 15% респондентов ответили, что "это попытка власти устранить политического оппонента".

Версии о том, что покушения не было, или что это провокация западных спецслужб, в основном поддерживают те, кто что-то слышал о деле, поддерживает президента России и относится к возрастным группам населения.

В том, что это попытка власти устранить оппонента, скорее уверены те, кто внимательно следит за делом, выступает против Путина и относится к более молодым группам россиян.

В общем, 61% опрошенных заявили, что "что-то слышали" об отравлении Навального, еще 17% сообщили, что внимательно следят за делом. 20% респондентов впервые узнали о случившемся от социологов, а 2% затруднились с ответом.

Что было раньше: 21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации.

ФСБ разговор Алексея Навального со своими сотрудниками назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по этому факту начала проверку.

Читайте также: Яд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада

Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcияопросПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Навальный
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Последние новости
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
Все новости...
Реклама: