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30% россиян считают отравление Навального инсценировкой

Четверг, 24 декабря 2020, 09:27

По результатам опроса, 50% жителей России считают отравление оппозиционного политика Алексея Навального инсценировкой или поддерживают версию президента РФ Владимира Путина о "провокации западных спецслужб".

Источник: результаты опроса "Левада-центра", который есть в распоряжении "Медузы"

Детали: Авторы исследования также спросили у тех, кто слышал об отравлении, какую версию случившегося они считают наиболее правдоподобной. 30% выбрали ответ, что "никакого отравления не было, это инсценировка".

Еще 19% сказали, что "это провокация западных спецслужб". 15% респондентов ответили, что "это попытка власти устранить политического оппонента".

Версии о том, что покушения не было, или что это провокация западных спецслужб, в основном поддерживают те, кто что-то слышал о деле, поддерживает президента России и относится к возрастным группам населения.

В том, что это попытка власти устранить оппонента, скорее уверены те, кто внимательно следит за делом, выступает против Путина и относится к более молодым группам россиян.

В общем, 61% опрошенных заявили, что "что-то слышали" об отравлении Навального, еще 17% сообщили, что внимательно следят за делом. 20% респондентов впервые узнали о случившемся от социологов, а 2% затруднились с ответом.

Украинская правда
Темы: НавальныйРосcияопросПутин


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