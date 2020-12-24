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"Відсторонений" заступник глави ОП Татаров продовжує працювати

Четвер, 24 грудня 2020, 15:02

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, який нині перебуває під слідством Національного антикорупційного бюро, заявив, що продовжує працювати на посаді попри написану заяву про відсторонення.

Джерело: Татаров у коментарі журналістам під будівлею Вищого антикорупційного суду, де сьогодні, 24 грудня, йому мали обирати запобіжний захід, цитує "Громадське"

Пряма мова: "Я працюю заступником голови ОП, ніхто мене не звільняв… Для уникнення конфлікту інтересів було прийняте рішення обмежити мою комунікацію з певними правоохоронними органами… Хоча я в межах своїх повноважень і не спілкувався з ними".

Що передувало: 21 грудня в Офісі президента заявили, що заступник голови ОП написав заяву про тимчасове призупинення повноважень, "щоб уникнути конфлікту інтересів і задовольнити суспільний запит". На той час Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру Татарову за статтею про хабарництво. 24 грудня через передачу справи Татарова в СБУ йому не змогли обрати запобіжний захід: Вищий антикорупційний суд відклав засідання на 28 грудня.

Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову.
  • 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.
  • НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.



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