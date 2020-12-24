"Відсторонений" заступник глави ОП Татаров продовжує працювати

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, який нині перебуває під слідством Національного антикорупційного бюро, заявив, що продовжує працювати на посаді попри написану заяву про відсторонення.

Джерело: Татаров у коментарі журналістам під будівлею Вищого антикорупційного суду, де сьогодні, 24 грудня, йому мали обирати запобіжний захід, цитує "Громадське"

Пряма мова: "Я працюю заступником голови ОП, ніхто мене не звільняв… Для уникнення конфлікту інтересів було прийняте рішення обмежити мою комунікацію з певними правоохоронними органами… Хоча я в межах своїх повноважень і не спілкувався з ними".

Що передувало: 21 грудня в Офісі президента заявили, що заступник голови ОП написав заяву про тимчасове призупинення повноважень, "щоб уникнути конфлікту інтересів і задовольнити суспільний запит". На той час Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру Татарову за статтею про хабарництво. 24 грудня через передачу справи Татарова в СБУ йому не змогли обрати запобіжний захід: Вищий антикорупційний суд відклав засідання на 28 грудня.

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