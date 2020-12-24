"Отстраненный" заместитель главы ОП Татаров продолжает работать
Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, который сейчас находится под следствием Национального антикоррупционного бюро, заявил, что продолжает работать в должности несмотря на написанное заявление об отстранении.
Источник: Татаров в комментарии журналистам под зданием Высшего антикоррупционного суда, где 24 декабря ему должны были избирать меру пресечения, цитирует "Громадське"
Прямая речь: "Я работаю заместителем председателя ОП, никто меня не увольнял... Во избежание конфликта интересов было принято решение ограничить мою коммуникацию с определенными правоохранительными органами... Хотя я в пределах своих полномочий и не общался с ними".
Что предшествовало: 21 декабря в Офисе президента заявили, что заместитель председателя ОП написал заявление о временном приостановлении полномочий "во избежание конфликта интересов и чтобы удовлетворить общественный запрос". К тому времени Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении Татарову по статье о взяточничестве. 24 декабря из-за передачи дела Татарова в СБУ ему не смогли избрать меру пресечения: Высший антикоррупционный суд отложил заседание на 28 декабря.
Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
- 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону.
- 18 декабря и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.
- 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в СБУ.
НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро.