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"Отстраненный" заместитель главы ОП Татаров продолжает работать

Четверг, 24 декабря 2020, 14:02
Отстраненный заместитель главы ОП Татаров продолжает работать

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, который сейчас находится под следствием Национального антикоррупционного бюро, заявил, что продолжает работать в должности несмотря на написанное заявление об отстранении.

Источник: Татаров в комментарии журналистам под зданием Высшего антикоррупционного суда, где 24 декабря ему должны были избирать меру пресечения, цитирует "Громадське"

Прямая речь: "Я работаю заместителем председателя ОП, никто меня не увольнял... Во избежание конфликта интересов было принято решение ограничить мою коммуникацию с определенными правоохранительными органами... Хотя я в пределах своих полномочий и не общался с ними".

Что предшествовало: 21 декабря в Офисе президента заявили, что заместитель председателя ОП написал заявление о временном приостановлении полномочий "во избежание конфликта интересов и чтобы удовлетворить общественный запрос". К тому времени Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении Татарову по статье о взяточничестве. 24 декабря из-за передачи дела Татарова в СБУ ему не смогли избрать меру пресечения: Высший антикоррупционный суд отложил заседание на 28 декабря.

Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 
  • 18 декабря и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. 
  • 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в СБУ.
    НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро.

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