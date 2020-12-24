"Отстраненный" заместитель главы ОП Татаров продолжает работать

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, который сейчас находится под следствием Национального антикоррупционного бюро, заявил, что продолжает работать в должности несмотря на написанное заявление об отстранении.

Источник: Татаров в комментарии журналистам под зданием Высшего антикоррупционного суда, где 24 декабря ему должны были избирать меру пресечения, цитирует "Громадське"

Прямая речь: "Я работаю заместителем председателя ОП, никто меня не увольнял... Во избежание конфликта интересов было принято решение ограничить мою коммуникацию с определенными правоохранительными органами... Хотя я в пределах своих полномочий и не общался с ними".

Что предшествовало: 21 декабря в Офисе президента заявили, что заместитель председателя ОП написал заявление о временном приостановлении полномочий "во избежание конфликта интересов и чтобы удовлетворить общественный запрос". К тому времени Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении Татарову по статье о взяточничестве. 24 декабря из-за передачи дела Татарова в СБУ ему не смогли избрать меру пресечения: Высший антикоррупционный суд отложил заседание на 28 декабря.

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