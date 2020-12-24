Через передачу справи Татарова в СБУ йому не змогли обрати запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд відклав на 28 грудня засідання з обрання запобіжного заходу заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.

Джерело: ЦПК, засідання суду

Деталі: Засідання перенесли на понеділок, 28 грудня, на 12:30.

На засіданні суду відзначили, що після передачі справи Татарова від НАБУ до СБУ, немає інформації про повноваження прокурорів у справі.

За словами присутніх на засіданні прокурорів САП, ввечері 23 грудня генпрокурор Ірина Венедіктова покинула групу прокурорів у справі, а в 23.40 23 грудня заступник генпрокурора Олексій Симоненко змінив підслідність і віддав справу СБУ.

Що було раніше: 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.

НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.

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Передісторія: