Через передачу справи Татарова в СБУ йому не змогли обрати запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд відклав на 28 грудня засідання з обрання запобіжного заходу заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.
Джерело: ЦПК, засідання суду
Деталі: Засідання перенесли на понеділок, 28 грудня, на 12:30.
На засіданні суду відзначили, що після передачі справи Татарова від НАБУ до СБУ, немає інформації про повноваження прокурорів у справі.
За словами присутніх на засіданні прокурорів САП, ввечері 23 грудня генпрокурор Ірина Венедіктова покинула групу прокурорів у справі, а в 23.40 23 грудня заступник генпрокурора Олексій Симоненко змінив підслідність і віддав справу СБУ.
Що було раніше: 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.
НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.
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Передісторія:
- 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
- 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
- Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і залишили підозру для Татарова. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.
- 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.