Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Через передачу справи Татарова в СБУ йому не змогли обрати запобіжний захід

Четвер, 24 грудня 2020, 13:44

Вищий антикорупційний суд відклав на 28 грудня засідання з обрання запобіжного заходу заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.

Джерело: ЦПК, засідання суду

Деталі: Засідання перенесли на понеділок, 28 грудня, на 12:30.

На засіданні суду відзначили, що після передачі справи Татарова від НАБУ до СБУ, немає інформації про повноваження прокурорів у справі.

За словами присутніх на засіданні прокурорів САП, ввечері 23 грудня генпрокурор Ірина Венедіктова покинула групу прокурорів у справі, а в  23.40 23 грудня заступник генпрокурора Олексій Симоненко змінив підслідність і віддав справу СБУ. 

Що було раніше: 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.

НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.

Читайте також: Корупційні горішки для Зеленського. Як Банкова замовчує корупцію

Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і залишили підозру для Татарова. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.
  • 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.

Українська правда
Теми: Татаровсуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський продовжив на рік особливий статус Донбасу

Комітет у Раді не став розбиратися з кнопкодавством за Шкарлета 

Венедіктова відреагувала на передачу справи Татарова в СБУ

НАБУ відреагувало на відібраного Татарова: Безпрецедентне в історії втручання

Офіс генпрокурора забрав справу Татарова у НАБУ і віддав СБУ

Ресторанам і кафе дозволили в Новий рік працювати до 7-ї ранку

Усі новини...
Татаров
Венедіктова відреагувала на передачу справи Татарова в СБУ
НАБУ відреагувало на відібраного Татарова: Безпрецедентне в історії втручання
Офіс генпрокурора забрав справу Татарова у НАБУ і віддав СБУ
Останні новини
14:11
Мілевський повернувся в чемпіонат України
14:08
Різдво в Україні буде з дощами, снігом, ожеледдю, сильним вітром
13:51
Канада у зв'язку зі збиттям літака МАУ оголосила 8 січня днем пам'яті жертв авіакатастроф
13:46
Гендиректор "Укроборонпрому" назвав дату ліквідації концерну
13:46
Медики пояснили, як гострі респіраторні захворювання не переплутати з COVID-19
13:44
Через передачу справи Татарова в СБУ йому не змогли обрати запобіжний захід
13:33
У президента Франції вже немає симптомів COVID-19
13:27
Аксьонов відреагував на стратегію деокупації Криму: "Ніякі платформи не допоможуть"
13:25
Майже 6 млн га посівів зернових не відображені в офіційній статистиці – супутниковий аналіз
13:16
Зеленський продовжив на рік особливий статус Донбасу
Усі новини...