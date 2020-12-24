Заместитель главы ОП Татаров угрожает "наказать зарвавшегося Сытника"
Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров грозит "наказать" главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника "правовыми методами".
Источник: Татаров в Telegram
Прямая речь Татарова "Стиль работы руководителей НАБУ и САП абсолютно понятен - после грубой фальсификации - публичные призывы к общественности и высоких антикоррупционных материй. В их заявления в отношении меня можно было бы поверить, если бы обществу было продемонстрировано хоть одно доказательство, видео, аудио, электронные или документальные факты.
А в моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида, неприкрытая личная месть и отвлечение внимания от десятков фактов собственного злоупотребления властью, проведения с целью личного обогащения сделок на оккупированной украинской территории, присвоение властных полномочий и других преступлений.
Я публично разберу каждую деталь этого уголовного производства и накажу зарвавшегося чиновника правовыми методами".
Что предшествовало: 21 декабря в Офисе президента заявили, что заместитель председателя ОП написал заявление о временном приостановлении полномочий "во избежание конфликта интересов и чтобы удовлетворить общественный запрос". К тому времени Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении Татарову по статье о взяточничестве.
24 декабря из-за передачи дела Татарова в СБУ ему не смогли избрать меру пресечения: Высший антикоррупционный суд отложил заседание на 28 декабря.
Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что НАБУ расследуетдело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
- 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону.
- 18 декабря и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрениезаместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.
- 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в СБУ.
НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро.