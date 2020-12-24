Заместитель главы ОП Татаров угрожает "наказать зарвавшегося Сытника"

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров грозит "наказать" главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника "правовыми методами".

Источник: Татаров в Telegram

Прямая речь Татарова "Стиль работы руководителей НАБУ и САП абсолютно понятен - после грубой фальсификации - публичные призывы к общественности и высоких антикоррупционных материй. В их заявления в отношении меня можно было бы поверить, если бы обществу было продемонстрировано хоть одно доказательство, видео, аудио, электронные или документальные факты.

А в моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида, неприкрытая личная месть и отвлечение внимания от десятков фактов собственного злоупотребления властью, проведения с целью личного обогащения сделок на оккупированной украинской территории, присвоение властных полномочий и других преступлений.

Я публично разберу каждую деталь этого уголовного производства и накажу зарвавшегося чиновника правовыми методами".

Что предшествовало: 21 декабря в Офисе президента заявили, что заместитель председателя ОП написал заявление о временном приостановлении полномочий "во избежание конфликта интересов и чтобы удовлетворить общественный запрос". К тому времени Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении Татарову по статье о взяточничестве.

24 декабря из-за передачи дела Татарова в СБУ ему не смогли избрать меру пресечения: Высший антикоррупционный суд отложил заседание на 28 декабря.

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