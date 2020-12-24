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Заместитель главы ОП Татаров угрожает "наказать зарвавшегося Сытника"

Четверг, 24 декабря 2020, 19:51
Заместитель главы ОП Татаров угрожает наказать зарвавшегося Сытника

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров грозит "наказать" главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника "правовыми методами".

Источник: Татаров в Telegram

Прямая речь Татарова "Стиль работы руководителей НАБУ и САП абсолютно понятен - после грубой фальсификации - публичные призывы к общественности и высоких антикоррупционных материй. В их заявления в отношении меня можно было бы поверить, если бы обществу было продемонстрировано хоть одно доказательство, видео, аудио, электронные или документальные факты.

А в моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида, неприкрытая личная месть и отвлечение внимания от десятков фактов собственного злоупотребления властью, проведения с целью личного обогащения сделок на оккупированной украинской территории, присвоение властных полномочий и других преступлений.

Я публично разберу каждую деталь этого уголовного производства и накажу зарвавшегося чиновника правовыми методами".

Что предшествовало: 21 декабря в Офисе президента заявили, что заместитель председателя ОП написал заявление о временном приостановлении полномочий "во избежание конфликта интересов и чтобы удовлетворить общественный запрос". К тому времени Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении Татарову по статье о взяточничестве.

24 декабря из-за передачи дела Татарова в СБУ ему не смогли избрать меру пресечения: Высший антикоррупционный суд отложил заседание на 28 декабря.

Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что НАБУ расследуетдело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 
  • 18 декабря и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрениезаместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. 
  • 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в СБУ.
    НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро.

Украинская правда

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Темы: ТатаровСытникОфис президентаНАБУ
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