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Навальний впевнений, що ФСБ знала про його розмову з "отруйником", але приховала від Путіна

Четвер, 24 грудня 2020, 22:58
Навальний впевнений, що ФСБ знала про його розмову з отруйником, але приховала від Путіна

Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів, що дзвонив не тільки одному співробітнику ФСБ і впевнений, що саме відомство знає про їхню розмову, але приховало від президента Росії.

Джерело: відеоролик Навальный LIVE

Деталі: Навальний розповів, що деяким ФСБшникам дзвонив й називався собою, такі розмови тривали 15 секунд, а інші його впізнавали по голосу.

Він розповів, що розмова з "отруйником" у нього була записана ще до першого розслідування, проте її не опублікували, оскільки нібито хотіли зловити на брехні Путіна.

Пряма мова Навального: "ФСБ допомагає Путіну триматися при владі, але це вони його підставили. Перша ж людина, якій я подзвонив зі словами "Це Навальний. Ти навіщо мене хотів убити?", очевидно, повинна була розповісти начальству. Звичайно, вони одразу прослухали всі розмови, які я вів з телефону, і вони знали точно, про що я говорив з Кудрявцевим, і що він мені все вибовкав.

Але Путіну вони цього не сказали, бо захищали себе, хотіли приховати свій провал. Це грандіозне приниження для ФСБ".

Що було раніше: Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.

ФСБ розмову Олексія Навального зі своїми співробітниками назвала підробкою і провокацією. Спецслужба за цим фактом розпочала перевірку.

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Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписализ німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Путінпід час великої прес-конференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

Українська правда

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Теми: НавальнийПутінФСБРосія
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