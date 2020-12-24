Навальний впевнений, що ФСБ знала про його розмову з "отруйником", але приховала від Путіна
Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів, що дзвонив не тільки одному співробітнику ФСБ і впевнений, що саме відомство знає про їхню розмову, але приховало від президента Росії.
Джерело: відеоролик Навальный LIVE
Деталі: Навальний розповів, що деяким ФСБшникам дзвонив й називався собою, такі розмови тривали 15 секунд, а інші його впізнавали по голосу.
Він розповів, що розмова з "отруйником" у нього була записана ще до першого розслідування, проте її не опублікували, оскільки нібито хотіли зловити на брехні Путіна.
Пряма мова Навального: "ФСБ допомагає Путіну триматися при владі, але це вони його підставили. Перша ж людина, якій я подзвонив зі словами "Це Навальний. Ти навіщо мене хотів убити?", очевидно, повинна була розповісти начальству. Звичайно, вони одразу прослухали всі розмови, які я вів з телефону, і вони знали точно, про що я говорив з Кудрявцевим, і що він мені все вибовкав.
Але Путіну вони цього не сказали, бо захищали себе, хотіли приховати свій провал. Це грандіозне приниження для ФСБ".
Що було раніше: Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.
ФСБ розмову Олексія Навального зі своїми співробітниками назвала підробкою і провокацією. Спецслужба за цим фактом розпочала перевірку.
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Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписализ німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
- Путінпід час великої прес-конференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".