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Навальный уверен, что ФСБ знала о его разговоре с "отравителем", но скрыла от Путина

Четверг, 24 декабря 2020, 23:58

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что звонил не только одному сотруднику ФСБ и уверен, что само ведомство знает об их разговоре, но скрыло от президента России.

Источник: видеоролик Навальный LIVE

Детали: Навальный рассказал, что некоторым ФСБшникам звонил и представлялся, такие разговоры длились 15 секунд, другие его узнавали по голосу.

Он рассказал, что разговор с "отравителем" у него был записан еще до первого расследования, однако его не публиковали, поскольку якобы хотели поймать на лжи Путина.

Прямая речь Навального: "ФСБ помогает Путину держаться у власти, но это они его подставили. Первый же человек, которому я позвонил со словами "Это Навальный. Ты зачем меня хотел убить?", очевидно, должен был позвонить начальству. Конечно, они прослушали все разговоры, которые я вел с телефона, и они знали точно, о чем я говорил с Кудрявцевым, и что он мне все выболтал.

Но Путину они этого не сказали, потому что защищали себя, хотели скрыть свой провал. Это грандиозное унижение для ФСБ".

Что было раньше: 21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации.

ФСБ разговор Алексея Навального со своими сотрудниками назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по этому факту начала проверку.

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Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписалииз немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версиейхимического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Президент РФ Владимир Путинотрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Украинская правда
Темы: НавальныйПутинФСБРосcия


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