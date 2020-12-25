Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський не вважає Татарова корупціонером, але той має довести

П'ятниця, 25 грудня 2020, 07:28
Зеленський не вважає Татарова корупціонером, але той має довести
Олег Татаров

Президент Володимир Зеленський не вважає заступника голови ОП Олега Татарова корупціонером, однак наголошує, що той має довести свою невинуватість.

Джерело: інтерв'ю Зеленського виданню "Фокус"

Деталі: На питання, чи вважає він Татарова корупціонером, Зеленський сказав: "Я навіть не можу робити такі висновки! Кримінальна справа стосується 2017 року. Я не був тоді президентом, він не працював в Офісі. Тому фрази "за часів Зеленського знову корупція" – нечесні. Це завдає ран, це позначається на мені особисто. Йдеться не про рейтинг і не про імідж".

Президент розповів, що, як тільки з'явилися новини про розслідування НАБУ щодо Татарова, він викликав голову ОП Андрія Єрмака і сказав: "Якщо історія хоча б жодним словом повʼязана з його роботою тут, попроси людину піти".

Лише після цього виявилося, що йдеться про 2017 рік, і всіх людей у цій справі відпустили.

Пряма мова: "З цього тижня Татарова ми усунули від справ НАБУ, прокуратури. Всі ці повноваження передали Андрію Смирнову [заступник голови ОП]. Це конфлікт інтересів. Тому ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен.

Хочу підкреслити: якщо ті, хто працює зі мною, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені. І я таких прикладів у себе в Офісі за півтора року поки не бачив. В армії нічого не крали, бронежилети з дірками не продавали, хабарі не отримували".

Що передувало: 21 грудня в Офісі президента заявили, що заступник голови ОП написав заяву про тимчасове призупинення повноважень, "щоб уникнути конфлікту інтересів і задовольнити суспільний запит". На той час Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру Татарову за статтею про хабарництво.

24 грудня через передачу справи Татарова в СБУ йому не змогли обрати запобіжний захід: Вищий антикорупційний суд відклав засідання на 28 грудня.

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийТатаровкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: