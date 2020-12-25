Зеленський не вважає Татарова корупціонером, але той має довести

Президент Володимир Зеленський не вважає заступника голови ОП Олега Татарова корупціонером, однак наголошує, що той має довести свою невинуватість.

Джерело: інтерв'ю Зеленського виданню "Фокус"

Деталі: На питання, чи вважає він Татарова корупціонером, Зеленський сказав: "Я навіть не можу робити такі висновки! Кримінальна справа стосується 2017 року. Я не був тоді президентом, він не працював в Офісі. Тому фрази "за часів Зеленського знову корупція" – нечесні. Це завдає ран, це позначається на мені особисто. Йдеться не про рейтинг і не про імідж".

Президент розповів, що, як тільки з'явилися новини про розслідування НАБУ щодо Татарова, він викликав голову ОП Андрія Єрмака і сказав: "Якщо історія хоча б жодним словом повʼязана з його роботою тут, попроси людину піти".

Лише після цього виявилося, що йдеться про 2017 рік, і всіх людей у цій справі відпустили.

Пряма мова: "З цього тижня Татарова ми усунули від справ НАБУ, прокуратури. Всі ці повноваження передали Андрію Смирнову [заступник голови ОП]. Це конфлікт інтересів. Тому ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен.

Хочу підкреслити: якщо ті, хто працює зі мною, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені. І я таких прикладів у себе в Офісі за півтора року поки не бачив. В армії нічого не крали, бронежилети з дірками не продавали, хабарі не отримували".

Що передувало: 21 грудня в Офісі президента заявили, що заступник голови ОП написав заяву про тимчасове призупинення повноважень, "щоб уникнути конфлікту інтересів і задовольнити суспільний запит". На той час Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру Татарову за статтею про хабарництво.

24 грудня через передачу справи Татарова в СБУ йому не змогли обрати запобіжний захід: Вищий антикорупційний суд відклав засідання на 28 грудня.

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