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Зеленский не считает Татарова коррупционером, но тот должен доказать

Пятница, 25 декабря 2020, 07:28
Зеленский не считает Татарова коррупционером, но тот должен доказать
Олег Татаров

Президент Владимир Зеленский не считает замглавы ОП Олега Татарова коррупционером, однако отмечает, что он должен доказать свою невиновность.

Источник: интервью Зеленского изданию "Фокус"

Детали: На вопрос, считает ли он Татарова коррупционером, Зеленский сказал: "Я даже не могу делать такие выводы! Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе. Поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" – нечестные. Это ранит, это сказывается на мне лично. Речь не о рейтинге и не об имидже".

Президент рассказал, что, как только появились новости о расследовании НАБУ в отношении Татарова, он вызвал главу ОП Андрея Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти".

Только после этого оказалось, что речь идет о 2017 годе, и всех людей в этом деле отпустили.

Прямая речь: "С этой недели Татарова мы отстранили от дел НАБУ, прокуратуры. Все эти полномочия передали Андрею Смирнову [заместитель председателя ОП]. Это конфликт интересов. Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват.

Хочу подчеркнуть: если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. У армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали".

Что предшествовало: 21 декабря в Офисе президента заявили, что заместитель председателя ОП написал заявление о временном приостановлении полномочий "во избежание конфликта интересов и чтобы удовлетворить общественный запрос". К тому времени Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении Татарову по статье о взяточничестве.

24 декабря из-за передачи дела Татарова в СБУ ему не смогли избрать меру пресечения: Высший антикоррупционный суд отложил заседание на 28 декабря.

Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 
  • 18 декабря и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. 
  • 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в СБУ. НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийТатаровкоррупция
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