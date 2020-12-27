Головні новини суботи і ночі: окупанти тренувалися екстрено починати війну, Путін створює в Білорусі партію
Президент Росії створює у Білорусі партію "Право народу", у Севастополі окупанти тренувалися починати війну — актуальні новини 26 грудня.
Про партію Путіна в Білорусі
Видання The Insider з посиланням на документи управління президента РФ з міжрегіональних і культурних зв'язків із зарубіжними країнами повідомляє, що адміністрація президента Росії Володимира Путіна веде активну роботу з білоруським "активом" для створення нової партії з робочою назвою "Право народу", яка буде виступати проти політики Олександра Лукашенка, але при цьому пропагувати інтеграцію з РФ.
Про тренування окупантів
На Чорноморському флоті РФ в окупованому Севастополі пройшли навчання з організації "екстреного приготування кораблів до бою".
Як відзначає російське військове відомство, метою навчань в окупованому Криму було відпрацювання дії особового складу бойових постів і командних пунктів кораблів при здійсненні екстреного виходу з пункту базування, а також перевірка організації приготування кораблів до заступлення в бойове чергування.
Крім того, окупаційні з'єднання тренувалися вести бій в разі нападу з повітря.
Аналогічні навчання пройшли не лише в захопленому Росією Криму, а й у Новоросійську.
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