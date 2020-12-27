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Главные новости субботы и ночи: оккупанты тренировались начинать войну, Путин создает в Беларуси партию

Воскресенье, 27 декабря 2020, 07:00

Президент России создает в Беларуси партию "Право народа", в Севастополе оккупанты тренировались начинать войну — актуальные новости 26 декабря.

О партии Путина в Беларуси

Издание The Insider со ссылкой на документы управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами сообщает, что администрация президента России Владимира Путина ведет активную работу с белорусским "активом" по созданию новой партии с рабочим названием "Право народа", которая будет выступать против политики Александра Лукашенко, но при этом пропагандировать интеграцию с РФ.

О тренировках оккупантов

На Черноморском флоте РФ в оккупированном Севастополе прошли учения по организации "экстренного приготовления кораблей к бою".

Как отмечает российское военное ведомство, целью учений в оккупированном Крыму была отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, а также проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство.

Кроме того, оккупационные соединения тренировались вести бой в случае нападения с воздуха.

Аналогичные учения прошли не толкьо в захваченном Россией Крыму, но и в Новороссийске.

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Темы: оккупацияРосcия
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