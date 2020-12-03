Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький з суддями провели онлайн-зустріч з експертами Венеційської комісії.
Джерело: відділ комунікацій КСУ
Дослівно: "Обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства, що стосується порядку організації та діяльності КС та статусу суддів.
Під час зустрічі співрозмовники приділили увагу й іншим актуальним темам та висловили готовність продовжувати активний діалог для поглиблення співпраці".
Деталі: Окрім Тупицького, участь брали судді Віктор Городовенко, Олег Первомайський, Петр Філюк, Галина Юровська та Володимир Мойсик.
Подробиць зустрічі у КС не повідомили.
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання конституційної кризи в Україні.
2 грудня комітет з питань правової політики переніс розгляд всіх законопроєктів, що стосуються організації діяльності КС, на своє найближче засідання після отримання висновку Венеційської комісії – 12 грудня.
Зеленський також просив зачекати до отримання висновку Венеційської комісії щодо конституційної кризи.
Знати більше: КС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського
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Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
- Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- 16 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити роботу групу для вирішення конституційної кризи в Україні.
- 18 листопада Совгиря повідомила, що у Верховній Раді створили робочу групу, яка за 2 тижні мала напрацювати законопроєкти щодо електронного декларування та діяльності Конституційного суду.
- 27 листопада у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.