Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький з суддями провели онлайн-зустріч з експертами Венеційської комісії.

Джерело: відділ комунікацій КСУ

Дослівно: "Обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства, що стосується порядку організації та діяльності КС та статусу суддів.

Під час зустрічі співрозмовники приділили увагу й іншим актуальним темам та висловили готовність продовжувати активний діалог для поглиблення співпраці".

Деталі: Окрім Тупицького, участь брали судді Віктор Городовенко, Олег Первомайський, Петр Філюк, Галина Юровська та Володимир Мойсик.

Подробиць зустрічі у КС не повідомили.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання конституційної кризи в Україні.

2 грудня комітет з питань правової політики переніс розгляд всіх законопроєктів, що стосуються організації діяльності КС, на своє найближче засідання після отримання висновку Венеційської комісії – 12 грудня.

Зеленський також просив зачекати до отримання висновку Венеційської комісії щодо конституційної кризи.

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