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Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки

Четвер, 3 грудня 2020, 16:16
Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький з суддями провели онлайн-зустріч з експертами Венеційської комісії.

Джерело: відділ комунікацій КСУ

Дослівно: "Обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства, що стосується порядку організації та діяльності КС та статусу суддів.

Під час зустрічі співрозмовники приділили увагу й іншим актуальним темам та висловили готовність продовжувати активний діалог для поглиблення співпраці".

Деталі: Окрім Тупицького, участь брали судді Віктор Городовенко, Олег Первомайський, Петр Філюк, Галина Юровська та Володимир Мойсик.

Подробиць зустрічі у КС не повідомили.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання конституційної кризи в Україні.

2 грудня комітет з питань правової політики переніс розгляд всіх законопроєктів, що стосуються організації діяльності КС, на своє найближче засідання після отримання висновку Венеційської комісії – 12 грудня.

Зеленський також просив зачекати до отримання висновку Венеційської комісії щодо конституційної кризи.

Знати більшеКС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування. 
  • 16 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити роботу групу для вирішення конституційної кризи в Україні.
  • 18 листопада Совгиря повідомила, що у Верховній Раді створили робочу групу, яка за 2 тижні мала напрацювати законопроєкти щодо електронного декларування та діяльності Конституційного суду. 
  • 27 листопада у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Українська правда

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Теми: КС
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