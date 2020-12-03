Фігуранта справи Гандзюк Павловського звільнили з-під варти
Ігоря Павловського, якого суд визнав винним у приховуванні інформації щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, звільнили з-під варти.
Джерело: адвокат Павловського Володимир Сергет в коментарі УП
Пряма мова Сергета: "У нього закінчився запобіжний захід, тому були відсутні підстави тримання під вартою".
Деталі: Адвокат зазначив, що Павловського звільнили ще 24 листопада, а прокуратура не подавала клопотання щодо продовження арешту.
Передісторія: На судовому засіданні в Одесі Павловський підтвердив провину голови Херсонської облради Владислава Мангера в замовленні нападу на Гандзюк, яка в результаті хімічних опіків сірчаною кислотою померла.
Приморський суд Одеси 16 жовтня визнав Павловського винним у приховуванні інформації щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк й засудив його до двох років позбавлення волі умовно, тобто звільнивши на випробувальний термін в один рік.
Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова
Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки
Що було раніше:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
- 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 обвинуваченимпісля того, як вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством: координатор нападу Сергій Торбін отримав 6 років і 6 місяців позбавлення волі, нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці, Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.
- У квітні СБУ заявила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу.
- 12 червня досудове розслідування у справі Гандзюк продовжили через нові обставини. Того ж дня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про примусовий привід Мангера, 16 червня СБУ зробила це, 17 червня його затримали, а 19-го – взяли під варту.