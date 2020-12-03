Фігуранта справи Гандзюк Павловського звільнили з-під варти

Ігоря Павловського, якого суд визнав винним у приховуванні інформації щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, звільнили з-під варти.

Джерело: адвокат Павловського Володимир Сергет в коментарі УП

Пряма мова Сергета: "У нього закінчився запобіжний захід, тому були відсутні підстави тримання під вартою".

Деталі: Адвокат зазначив, що Павловського звільнили ще 24 листопада, а прокуратура не подавала клопотання щодо продовження арешту.

Передісторія: На судовому засіданні в Одесі Павловський підтвердив провину голови Херсонської облради Владислава Мангера в замовленні нападу на Гандзюк, яка в результаті хімічних опіків сірчаною кислотою померла.

Приморський суд Одеси 16 жовтня визнав Павловського винним у приховуванні інформації щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк й засудив його до двох років позбавлення волі умовно, тобто звільнивши на випробувальний термін в один рік.

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