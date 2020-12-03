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Фігуранта справи Гандзюк Павловського звільнили з-під варти

Четвер, 3 грудня 2020, 19:57

Ігоря Павловського, якого суд визнав винним у приховуванні інформації щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, звільнили з-під варти.

Джерело: адвокат Павловського Володимир Сергет в коментарі УП

Пряма мова Сергета: "У нього закінчився запобіжний захід, тому були відсутні підстави тримання під вартою".

Деталі: Адвокат зазначив, що Павловського звільнили ще 24 листопада, а прокуратура не подавала клопотання щодо продовження арешту.

Передісторія: На судовому засіданні в Одесі Павловський підтвердив провину голови Херсонської облради Владислава Мангера в замовленні нападу на Гандзюк, яка в результаті хімічних опіків сірчаною кислотою померла.

Приморський суд Одеси 16 жовтня визнав Павловського винним у приховуванні інформації щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк й засудив його до двох років позбавлення волі умовно, тобто звільнивши на випробувальний термін в один рік.

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Що було раніше:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 обвинуваченимпісля того, як вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством: координатор нападу Сергій Торбін отримав 6 років і 6 місяців позбавлення волі, нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці, Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.
  • У квітні СБУ заявила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу.
  • 12 червня досудове розслідування у справі Гандзюк продовжили через нові обставини. Того ж дня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про примусовий привід Мангера, 16 червня СБУ зробила це, 17 червня його затримали, а 19-го – взяли під варту.

Українська правда
Теми: напад на ГандзюкХерсон


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