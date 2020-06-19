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Справа Гандзюк: підозрюваного голову Херсонської облради взяли під варту

П'ятниця, 19 червня 2020, 02:45

Голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні нападу на радницю Херсонського міського голови, активістку Катерину Гандзюк Печерський суд взяв під варту до 28 липня.

Джерело: hromadske 

Деталі: Можливості внести заставу у підозрюваного не буде. 

Прокурори Андрій Синюк і Ярослав Ущапівський заявляли, що Мангер чинив тиск на двох свідків у справі. Це сталось після відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження. За словами обвинувачення, голова облради робив це через інших осіб, а не особисто. Зазначається, що тиск був у формі погроз під час дзвінків, у паперових листах та під час зустрічей. 

Прокуратура зазначає, що Мангер тиснув на свідка Павла Пилипенка, який наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ. За інформацією hromadske, інший свідок на якого міг чинитись тиск – Сергій Брага. Він отримав підозру за участі у злочинній групі ще одного фігуранта справи Гандзюк Ігоря Павловського під час спецоперації у Херсоні. 

Мангер такі заяви прокурорів назвав неправдою. Він вважає підозру проти себе – сфальсифікованою.

Захист голови облради стверджує, що підстави для взяття під варту їхнього клієнта відсутні. Адвокати звинувачують прокуратуру у тиску на Павловського. Сторона обвинувачення це заперечує, хоча додає, що Павловський дійсно змінив свої свідчення після тиску на нього підозрюваних. 

Очікували на обрання запобіжного заходу Мангеру під судом активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" та група підтримки голови Херсонської облради. Біля будівлі Печерського суду також були присутні голова Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів Ігор Васильєв та депутати від "Слуги Народу" Євген Петруняк, Павло Фролов, Артем Дубнов. 

Захист вважає це тиском на суд. 

Що передувало: 16 червня голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації нападу на херсонську чиновницю і активістку Катерину Гандзюк, затримали після засідання суду. 

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Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімацію з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
  • 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера, а 30 березня суд продовжив термін тримання Левіна під вартою ще на 2 місяці (адвокати подали апеляцію). 
  • 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.

Українська правда
Теми: напад на Гандзюкнападсуд


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