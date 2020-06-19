Справа Гандзюк: підозрюваного голову Херсонської облради взяли під варту

Голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні нападу на радницю Херсонського міського голови, активістку Катерину Гандзюк Печерський суд взяв під варту до 28 липня.

Джерело: hromadske

Деталі: Можливості внести заставу у підозрюваного не буде.

Прокурори Андрій Синюк і Ярослав Ущапівський заявляли, що Мангер чинив тиск на двох свідків у справі. Це сталось після відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження. За словами обвинувачення, голова облради робив це через інших осіб, а не особисто. Зазначається, що тиск був у формі погроз під час дзвінків, у паперових листах та під час зустрічей.

Прокуратура зазначає, що Мангер тиснув на свідка Павла Пилипенка, який наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ. За інформацією hromadske, інший свідок на якого міг чинитись тиск – Сергій Брага. Він отримав підозру за участі у злочинній групі ще одного фігуранта справи Гандзюк Ігоря Павловського під час спецоперації у Херсоні.

Мангер такі заяви прокурорів назвав неправдою. Він вважає підозру проти себе – сфальсифікованою.

Захист голови облради стверджує, що підстави для взяття під варту їхнього клієнта відсутні. Адвокати звинувачують прокуратуру у тиску на Павловського. Сторона обвинувачення це заперечує, хоча додає, що Павловський дійсно змінив свої свідчення після тиску на нього підозрюваних.

Очікували на обрання запобіжного заходу Мангеру під судом активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" та група підтримки голови Херсонської облради. Біля будівлі Печерського суду також були присутні голова Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів Ігор Васильєв та депутати від "Слуги Народу" Євген Петруняк, Павло Фролов, Артем Дубнов.

Захист вважає це тиском на суд.

Що передувало: 16 червня голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації нападу на херсонську чиновницю і активістку Катерину Гандзюк, затримали після засідання суду.

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