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Ще один фігурант справи Гандзюк отримав вирок

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 18:14
Ще один фігурант справи Гандзюк отримав вирок

Приморський суд Одеси у п'ятницю 16 жовтня визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні інформації щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк й засудив його до двох років позбавлення волі умовно, тобто звільнивши на випробувальний термін в один рік.

Джерело: Watchers.Media

Деталі: Таке рішення ухвалив суддя Дмитро Осік. Воно стало результатом угоди Павловського зі слідством. Сторони можуть оскаржити вирок впродовж місяця.

В ході слухання Павловський вибачився перед батьком Катерини Гандзюк.

Адвокати іншого фігуранта справи Владислава Мангера хотіли долучити до справи цивільний позов, але суд відмовив. Представниця потерпілих Ольга Веретільник припустила, що захисники Мангера в такий спосіб намагалися затягнути розгляд справи.

Попри умовний вирок Павловський залишиться в СІЗО, оскільки є фігурантом іншої справи, про Херсонське злочинне угруповання, слідство у якій досі триває.

Передісторія: Раніше на судовому засіданні в Одесі Ігор Павловський підтвердив провину голови Херсонської облради Владислава Мангера в замовленні нападу на Катю Гандзюк, яка в результаті хімічних опіків сірчаною кислотою померла.

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Що було раніше:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 обвинуваченим після того, як вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством: координатор нападу Сергій Торбін отримав 6 років і 6 місяців позбавлення волі, нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці, Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.
  • У квітні СБУ заявила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк
  • 12 червня досудове розслідування у справі Гандзюк продовжили через нові обставини. Того ж дня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про примусовий привід Мангера, 16 червня СБУ зробила це, 17 червня його затримали, а 19-го – взяли під варту.

"Українська правда" у Threads

Теми: напад на Гандзюквбивствосуд
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