Ще один фігурант справи Гандзюк отримав вирок

Приморський суд Одеси у п'ятницю 16 жовтня визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні інформації щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк й засудив його до двох років позбавлення волі умовно, тобто звільнивши на випробувальний термін в один рік.

Джерело: Watchers.Media

Деталі: Таке рішення ухвалив суддя Дмитро Осік. Воно стало результатом угоди Павловського зі слідством. Сторони можуть оскаржити вирок впродовж місяця.

В ході слухання Павловський вибачився перед батьком Катерини Гандзюк.

Адвокати іншого фігуранта справи Владислава Мангера хотіли долучити до справи цивільний позов, але суд відмовив. Представниця потерпілих Ольга Веретільник припустила, що захисники Мангера в такий спосіб намагалися затягнути розгляд справи.

Попри умовний вирок Павловський залишиться в СІЗО, оскільки є фігурантом іншої справи, про Херсонське злочинне угруповання, слідство у якій досі триває.

Передісторія: Раніше на судовому засіданні в Одесі Ігор Павловський підтвердив провину голови Херсонської облради Владислава Мангера в замовленні нападу на Катю Гандзюк, яка в результаті хімічних опіків сірчаною кислотою померла.

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