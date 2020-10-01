Справа Гандзюк: Павловський вказав, що замовником був Мангер

Один із підозрюваних у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський у суді заявив, що інший підозрюваний Олексій Левін називав голову Херсонської облради Владислава Мангера замовником нападу на Гандзюк.

Джерело: активісти на Facebook-сторінці Хто замовив Катю Гандзюк?

Деталі: На судовому засіданні в Одесі Ігор Павловський підтвердив провину Владислава Мангера в замовленні нападу на Катю Гандзюк, яка в результаті хімічних опіків сірчаною кислотою померла.

Він повідомив, що під час спілкування з Олексієм Левіним той неодноразово згадував, що саме "Миколайович" замовив напад на Катю. У серпні 2018-го, коли заарештували "стрілочника" Новікова, під час однієї з розмов з Левіним Павловському стало відомо, що "Миколайович" - це і є Мангер.

Павловський також заявив, що він та його донька неодноразово отримували погрози від Владислава Мангера. Нібито саме тому 17 грудня 2019 року він дав суду неправдиві покази про непричетність до вбивства Каті Гандзюк Мангера та Левіна.

Родину Катерини Гандзюк залучили до участі у суді в Одесі як потерпілих.

Наступне засідання по цій справі відбудеться 16 жовтня о 9:30 у Приморському райсуді Одеси.

Нагадаємо: Колишній помічник нардепів Ігор Павловський, голова Херсонської облради Владислав Мангер та екстрадований Олексій Левін перебувають під вартою.

Павловський був помічником нардепа 8-го скликання Миколи Паламарчука (фракція "Блоку Петра Порошенка"), його обвинувачують у приховуванні інформації про напад на Гандзюк.

За даними активістів, Павловський був посередником між замовником та виконавцем нападу на Гандзюк. За їхніми даними, він міг передавати гроші Сергію Торбіну

20 січня 2020 року правоохоронці знову затримали Павловського. Йому повідомили про підозру у керуванні злочинною організацією, яка "вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності".

Станом на березень він не давав свідчень про організаторів злочину, порушуючи умови угоди зі слідством.

Якщо його угоду зі слідством суд затвердить, він отримає за приховування злочину більш м'яке покарання.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Передісторія: