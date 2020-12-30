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Прокурор відкликав подання на арешт Татарова

Середа, 30 грудня 2020, 10:33

Прокурор від Офісу генпрокурора відкликав клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови офісу президента Олегу Татарову, підозрюваному у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

Джерело: засідання Вищого антикорупційного суду 30 грудня, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Facebook 

Пряма мова прокурора Андрія Грицана: "Прокурор відкликає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Татарова у зв’язку з тим, що на даний час ми не можемо повністю стверджувати, що підозра була пред’явлена обґрунтовано. Тому ми відкликаємо дане клопотання".

Деталі: Захист заступника голови ОПУ і сам Татаров проти цього не заперечували.

Наразі слідчий суддя пішов у нарадчу кімнату для вирішення питання про відкликання подання прокурора.  

Шабунін заявив, що "весь цей корупційний шабаш – особисте рішення і відповідальність Зеленського".

Ірина Балачук, УП
Теми: ТатаровАнтикорупційний судОфіс генпрокурора


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