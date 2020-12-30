Прокурор відкликав подання на арешт Татарова
Прокурор від Офісу генпрокурора відкликав клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови офісу президента Олегу Татарову, підозрюваному у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
Джерело: засідання Вищого антикорупційного суду 30 грудня, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Facebook
Пряма мова прокурора Андрія Грицана: "Прокурор відкликає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Татарова у зв’язку з тим, що на даний час ми не можемо повністю стверджувати, що підозра була пред’явлена обґрунтовано. Тому ми відкликаємо дане клопотання".
Деталі: Захист заступника голови ОПУ і сам Татаров проти цього не заперечували.
Наразі слідчий суддя пішов у нарадчу кімнату для вирішення питання про відкликання подання прокурора.
Шабунін заявив, що "весь цей корупційний шабаш – особисте рішення і відповідальність Зеленського".
Що було раніше: 28 грудня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід Татарову, оскільки на засідання не з’явилися прокурори.
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Передісторія:
- 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Провадення стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
- 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозруТатарову. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
- 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.
- 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро.