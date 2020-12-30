Прокурор отозвал представление на арест Татарова

Татаров и его защитники. Скриншот с трансляции ВАКС

Прокурор от Офиса генпрокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю главы офиса президента Олегу Татарову, подозреваемому в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Источник: заседание Высшего антикоррупционного суда 30 декабря, глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook

Прямая речь прокурора Андрея Грицана: "Прокурор отзывает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Татарова в связи с тем, что в настоящее время мы не можем полностью утверждать, что подозрение было предъявлено обоснованно. Поэтому мы отзываем данное ходатайство".

Детали: Защита заместителя главы ОПУ и сам Татаров против этого не возражали.

Сейчас следственный судья ушел в совещательную комнату для решения вопроса об отзыве представления прокурора.

Шабунин заявил, что "весь этот коррупционный шабаш – личное решение и ответственность Зеленского".

Что было раньше: 28 декабря Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Татарову, поскольку на заседание не явились прокуроры.

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