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Татарову не змогли обрати запобіжний захід, не прийшли прокурори

Понеділок, 28 грудня 2020, 11:45
Татарову не змогли обрати запобіжний захід, не прийшли прокурори

Вищий антикорупційний суд не зміг провести засідання щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови офісу президента Олегу Татарову, оскільки на засідання не з’явилися прокурори.

Джерело: Засідання ВАКС

Деталі: Головуючий суддя переніс засідання на 10 годину 30 грудня, оскільки до суду не прийшли прокурори. Татаров із двома захисниками погодилися на цю дату.  

Що цьому передувало:  24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.

НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідуєсправу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу,в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозруТатарову. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУі залишили підозру для Татарова. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.
  • 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заявупро призупинення своїх службових обов'язків.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТатаровОфіс президентасуд
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