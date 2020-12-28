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Татарову не змогли обрати запобіжний захід, не прийшли прокурори

Понеділок, 28 грудня 2020, 12:45

Вищий антикорупційний суд не зміг провести засідання щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови офісу президента Олегу Татарову оскільки на засідання не з’явилися прокурори.

Джерело: Засідання ВАКС

Деталі: Головуючий суддя переніс засідання на 10 годину 30 грудня, оскільки до суду не прийшли прокурори. Татаров із двома захисниками погодилися на цю дату.  

Що цьому передувало:  24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.

НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідуєсправу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу,в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозруТатарову. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУі залишили підозру для Татарова. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.
  • 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заявупро призупинення своїх службових обов'язків.

Теми: ТатаровОфіс президентасуд


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