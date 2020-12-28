Татарову не змогли обрати запобіжний захід, не прийшли прокурори

Вищий антикорупційний суд не зміг провести засідання щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови офісу президента Олегу Татарову, оскільки на засідання не з’явилися прокурори.

Джерело: Засідання ВАКС

Деталі: Головуючий суддя переніс засідання на 10 годину 30 грудня, оскільки до суду не прийшли прокурори. Татаров із двома захисниками погодилися на цю дату.

Що цьому передувало: 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.

НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.

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Передісторія: