У Венедіктової пояснили відкликання з ВАКС клопотання про арешт Татарова
Прокурор Офісу генерального прокурора відкликав з Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно заступника голови Офісу президента Олега Татарова на підставі вимог ст.185 КПК України і виявленого порушення вимог Кодексу.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генпрокурора
Дослівно ОГП: "Так, вивченням матеріалів, які додаються до клопотання, встановлено, що в діях підозрюваних можливий склад іншого кримінального корупційного правопорушення, що не дає права звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою".
Деталі: Крім того в Офісі генпрокурора стверджують, що повідомлення про підозру заступнику голови ОПУ було здійснено з порушенням вимог ст. 481 КПК України не уповноваженою особою, що підтверджується судовою практикою, в тому числі ВАКС. Незважаючи на призупинення права на заняття адвокатською діяльністю, він не втратив статус адвоката.
На думку ОГП "зазначені порушення вимог КПК України в подальшому можуть спричинити за собою визнання судом зібраних доказів як неприпустимих".
Разом з тим, у відомстві підкреслили, що після надходження матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні з Національного антикорупційного бюро слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України та прокурори Офісу генпрокурора дадуть оцінку зібраним доказам і приймуть відповідні процесуальні рішення.
Що передувало: Заступник голови офісу президента Олег Татаров, підозрюваний у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася, уник арешту, оскільки прокурор, введений у справу Іриною Венедіктовою, відкликав відповідне клопотання.
Читайте також: Корупційні горішки для Зеленського. Як Банкова замовчує корупцію
Передісторія:
- 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Провадення стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
- 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову.
- 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро.