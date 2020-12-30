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У Венедіктової пояснили відкликання з ВАКС клопотання про арешт Татарова

Середа, 30 грудня 2020, 17:55
У Венедіктової пояснили відкликання з ВАКС клопотання про арешт Татарова

Прокурор Офісу генерального прокурора відкликав з Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно заступника голови Офісу президента Олега Татарова на підставі вимог ст.185 КПК України і виявленого порушення вимог Кодексу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Так, вивченням матеріалів, які додаються до клопотання, встановлено, що в діях підозрюваних можливий склад іншого кримінального корупційного правопорушення, що не дає права звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою".

Деталі: Крім того в Офісі генпрокурора стверджують, що повідомлення про підозру заступнику голови ОПУ було здійснено з порушенням вимог ст. 481 КПК України не уповноваженою особою, що підтверджується судовою практикою, в тому числі ВАКС. Незважаючи на призупинення права на заняття адвокатською діяльністю, він не втратив статус адвоката.

На думку ОГП "зазначені порушення вимог КПК України в подальшому можуть спричинити за собою визнання судом зібраних доказів як неприпустимих".

Разом з тим, у відомстві підкреслили, що після надходження матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні з Національного антикорупційного бюро слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України та прокурори Офісу генпрокурора дадуть оцінку зібраним доказам і приймуть відповідні процесуальні рішення.

Що передувало: Заступник голови офісу президента Олег Татаров, підозрюваний у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася, уник арешту, оскільки прокурор, введений у справу Іриною Венедіктовою, відкликав відповідне клопотання.

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Теми: ТатаровОфіс генпрокурораАнтикорупційний суд
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