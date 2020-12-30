У Венедиктовой объяснили отзыв из ВАКС ходатайства об аресте Татарова

Прокурор Офиса генерального прокурора отозвал из Высшего антикоррупционного суда ходатайство о применении меры пресечения в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова на основании требований ст.185 УПК Украины и выявленного нарушения требований Кодекса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "Так, изучением материалов, прилагаемых к ходатайству, установлено, что в действиях подозреваемых возможен состав другого уголовного коррупционного правонарушения, что не дает права обращения в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Кроме того в Офисе генпрокурора утверждают, что сообщение о подозрении замглавы ОПУ было осуществлено с нарушением требований ст. 481 УПК Украины неуполномоченным лицом, что подтверждается судебной практикой, в том числе ВАКС. Несмотря на приостановление права на занятие адвокатской деятельностью, он не потерял статус адвоката.

По мнению ОГП "указанные нарушения требований УПК Украины в дальнейшем могут повлечь за собой признание судом собранных доказательств как недопустимых".

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что после поступления материалов досудебного расследования в уголовном производстве из Национального антикоррупционного бюро Украины следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса генпрокурора дадут оценку собранным доказательствам и примут соответствующие процессуальные решения.

Что предшествовало: Заместитель главы офиса президента Олег Татаров, подозреваемый в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася, избежал ареста, поскольку прокурор, введенный в дело Ириной Венедиктовой, отозвал соответствующее ходатайство.

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