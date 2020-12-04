Більшість українців хочуть масових тестів на COVID - опитування

Більшість українців підтримують ідею масового тестування на коронавірус.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг" стосовно оцінки медичної сфери, проведеного 27 листопада – 1 грудня 2020

Деталі: 79% опитаних підтримують ідею масового тестування населення та обов’язкову ізоляцію виявлених хворих як засіб боротьби із коронавірусом. Протилежної думки – 17%.

В ефективність такого заходу вірять 73%, не вірять – 19%.

Довідково: Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) 27 листопада – 1 грудня соціологи опитали 1200 респондентів віком від 18 років і старших. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.