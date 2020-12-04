НАЗК про "компроміс" Ради: Комітет пропонує "санаторій" для корупціонерів
Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що комітет із питань правоохоронної діяльності Верховної Ради у компромісному законопроєкті щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування пропонує недостатньо жорстке покарання.
Джерело: НАЗК
Пряма мова голови НАЗК Олександра Новікова: "Корупціонер може умисно приховати інформацію про картину Пабло Пікассо або найдорожчу яхту у світі та отримати за це максимум два роки "санаторних умов". Впевнений, що така пропозиція комітету не відповідає запиту українського суспільства".
Деталі: 30 листопада НАЗК критикувало законопроєкт № 4441 робочої групи, бо той пропонуав лише штрафи та громадські роботи для посадовців, які умисно не подали декларації або умисно зазначили недостовірні відомості. Тепер агентство критикує і поданий 3 грудня правоохоронним комітетом законопроєкт №4460-д.
НАЗК зазначає, що цей законопроєкт так само не передбачає позбавлення волі ані за умисне декларування недостовірної інформації, ані за умисне неподання декларації.
І додає: "особи, які умисно зазначать недостовірні відомості аж на 4000 неоподатковуваних мінімумів (а це – 8,4 млн грн) можуть отримати покарання у вигляді обмеженням (але не позбавлення) волі на строк до 2 років".
Тобто максимальне покарання – перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва.
Також через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію – їй більше не потрібно буде перебувати в центрі, а лише час від часу приходити до нього, додає НАЗК.
НАЗК наполягає: за умисне внесення недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі.
На думку агентства, стати основою для вирішення питання можуть законопроєкти:
- №4434 президента Володимира Зеленськго;
- № 4304 спікера Дмитра Разумкова та ще 124 депутатів;
- № 4310–1 нардепів Сергія Іонушаса, Дениса Монастирського й Андрія Костіна;
- № 4310 Ірини Геращенко та її колег із фракції "Європейська солідарність".
Цьому передувало: Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро заявляли, що кримінальну відповідальність за недостовірні відомості в деклараціях посадовців важливо відновити до кінця року.
Передісторія:
- 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
- Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції", а нардепи на чолі зі спікером зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України".
- 27 листопада у ВР зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації, а 30 листопада робоча група спікера зареєструвала законопроєкт про повернення відповідальності за брехню в декларації без покарання у вигляді позбавлення волі
- Президент Володимир Зеленський попросив парламент не розглядати на засіданні комітету з питань правової політики 2 грудня його законопроект №4288, а почекати висновків Венеційської комісії щодо конституційної кризи.
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