НАЗК про "компроміс" Ради: Комітет пропонує "санаторій" для корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що комітет із питань правоохоронної діяльності Верховної Ради у компромісному законопроєкті щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування пропонує недостатньо жорстке покарання.

Джерело: НАЗК

Пряма мова голови НАЗК Олександра Новікова: "Корупціонер може умисно приховати інформацію про картину Пабло Пікассо або найдорожчу яхту у світі та отримати за це максимум два роки "санаторних умов". Впевнений, що така пропозиція комітету не відповідає запиту українського суспільства".

Деталі: 30 листопада НАЗК критикувало законопроєкт № 4441 робочої групи, бо той пропонуав лише штрафи та громадські роботи для посадовців, які умисно не подали декларації або умисно зазначили недостовірні відомості. Тепер агентство критикує і поданий 3 грудня правоохоронним комітетом законопроєкт №4460-д.

НАЗК зазначає, що цей законопроєкт так само не передбачає позбавлення волі ані за умисне декларування недостовірної інформації, ані за умисне неподання декларації.

І додає: "особи, які умисно зазначать недостовірні відомості аж на 4000 неоподатковуваних мінімумів (а це – 8,4 млн грн) можуть отримати покарання у вигляді обмеженням (але не позбавлення) волі на строк до 2 років".

Тобто максимальне покарання – перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва.

Також через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію – їй більше не потрібно буде перебувати в центрі, а лише час від часу приходити до нього, додає НАЗК.

НАЗК наполягає: за умисне внесення недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі.

На думку агентства, стати основою для вирішення питання можуть законопроєкти:

- №4434 президента Володимира Зеленськго;



- № 4304 спікера Дмитра Разумкова та ще 124 депутатів;



- № 4310–1 нардепів Сергія Іонушаса, Дениса Монастирського й Андрія Костіна;



- № 4310 Ірини Геращенко та її колег із фракції "Європейська солідарність".

Цьому передувало: Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро заявляли, що кримінальну відповідальність за недостовірні відомості в деклараціях посадовців важливо відновити до кінця року.

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