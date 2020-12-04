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Топ-дипломатка ЄС стала новим генсеком ОБСЄ

П'ятниця, 4 грудня 2020, 17:24

Німецька дипломатка Хельга Шмід призначена новим генсеком Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

Про це повідомило у п'ятницю в Twitter представництво Німеччини в ОБСЄ, пише "Європейська правда".

"Тепер офіційно: пленарне засідання ОБСЄ призначило Хельгу Шмід генеральним секретарем, Матео Мікаччі директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини, Кайрата Абдрахманова верховним комісаром з питань національних меншин і Терезу Рібейру представником з питань свободи ЗМІ", - йдеться у заяві.

Шмід, яка з вересня 2016 року обіймає посаду генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій, стане першою жінкою на цій посаді. Її минулий пост робив її фактично "номером два" у дипломатії ЄС після верховного представника Жозепа Борреля.

Шмід була заступником генсека і політичним директором служби з 2011 року. Вона зіграла важливу роль з боку ЄС у внутрішньоукраїнських переговорах під час подій Революції гідності, а також під час конфлікту з Росією в 2014 році.

З початку 2014 року відомий інцидент, який зробив ім'я Хельги Шмід відомим широкій громадськості. Мова про телефонну розмову між нею і Яном Томбінський, тодішнім послом ЄС в Києві. Шмід скаржилась на критику США щодо того, що європейці не підтримують санкції проти українських посадовців у відповідь на насильство проти протестувальників.

Вікторія Нуланд, тодішня заступниця держсекретаря з питань Європи, очевидно у відповідь на цю розмову розлютилась і заявила по телефону послу США в Києві: "До біса ЄС" (Fuck the EU).

Шмід також зіграла ключову роль у переговорах між ЄС та Іраном щодо іранської ядерної програми.

Теми: ОБСЄЄС


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