Топ-дипломатка ЄС стала новим генсеком ОБСЄ

Німецька дипломатка Хельга Шмід призначена новим генсеком Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

Про це повідомило у п'ятницю в Twitter представництво Німеччини в ОБСЄ, пише "Європейська правда".

"Тепер офіційно: пленарне засідання ОБСЄ призначило Хельгу Шмід генеральним секретарем, Матео Мікаччі директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини, Кайрата Абдрахманова верховним комісаром з питань національних меншин і Терезу Рібейру представником з питань свободи ЗМІ", - йдеться у заяві.

It‘s official: @OSCE pS have appointed 🇩🇪Helga Schmid as new Secretary General, 🇮🇹Matteo Mecacci as @osce_odihr director, 🇰🇿Kairat Abdrakhmanov as @oscehcnm & 🇵🇹Maria Teresa Ribeiro as @OSCE_RFoM.

Congrats to @AlMissionVienna for the fantastic work throughout the year!#OSCEMC2020 pic.twitter.com/tftYdCiwZ5