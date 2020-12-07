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Транспорт на локдауні працюватиме з більшими обмеженнями – Кабмін

Понеділок, 7 грудня 2020, 12:44

Громадський транспорт під час локдауну, який пропонується запровадити на початку січня наступного року, працюватиме зі значними обмеженнями.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24", УНІАН

Деталі: Міністр зазначив, що у разі запровадження локдауну, для громадян України в’їзд та виїзд з країни буде відкритим, запровадження обмежень на міжнародне сполучення не планується.

Немчінова запитали, чому під час жорсткого карантину у січні пропонується дозволити роботу громадського транспорту та не закривати міжміське сполучення, хоча багато пасажирів ігнорують масковий режим.

Пряма мова міністра Кабміну: "Від того, що стаються ДТП, ми не перестаємо користуватися автомобілями. В цьому випадку це більше питання самоконтролю. Якщо подивитись пропозиції, які ми озвучили…, то мова йде про фактичне користування транспортом з іще більшими обмеженнями – з користуванням виключно сидячих місць…

Ви пригадайте початок карантину в Україні, і якою проблемою був доїзд медиків, доїзд працівників, які залишаються працювати (під час локдауну – ред.).

У даному випадку епідеміологи прорахували варіанти і пропонують зі значними обмеженнями, з використанням виключно сидячих місць дозволити користування громадським транспортом, а також міжрайонне та міжобласне сполучення".

Передісторія: 

Теми: локдаункарантинтранспортКабінет міністрів


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