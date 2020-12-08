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Морозець поступиться місцем теплому повітрю до четверга

Вівторок, 8 грудня 2020, 14:04

Суха морозна погода до четверга почне змінюватися більш теплим повітрям.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 9 грудня в Україні без істотних опадів, лише в Одеській, Херсонській областях та Криму місцями невеликий дощ зі снігом, подекуди ожеледь.

На дорогах північних і східних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, в західних, південних і східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, в західних і південних областях 0-5° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, в Закарпатській, Одеській областях та Криму 2-7° тепла.

У Києві в середу без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 2-4° морозу.

10 грудня на Правобережжі мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледь; на решті території без опадів. На дорогах північно-східної частини подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім крайнього заходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° морозу, на сході і північному сході 7-11° морозу; днем від 3° морозу до 2° тепла, в західних і південних областях 2-7° тепла, на півдні Одеської області 7-12°.

У столиці в четвер - вночі без опадів, вдень мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Теми: погода


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