Морозец уступит место теплому воздуху к четвергу

Сухая морозная погода к четвергу начнет сменяться более теплым воздухом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: 9 декабря в Украине без существенных осадков, лишь в Одесской, Херсонской областях и Крыму местами небольшой дождь со снегом, кое-где гололед.

На дорогах северных и восточных областей местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 6-11° мороза, в западных и южных областях 0-5° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в Закарпатской, Одесской областях и Крыму 2-7° тепла.



В Киеве в среду без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 2-4° мороза.



10 декабря на Правобережье мокрый снег и дождь, кое-где гололёд; на остальной территории без осадков. На дорогах северо-восточной части местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме крайнего запада, местами порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью 1-6° мороза, на востоке и северо-востоке 7-11° мороза; днём от 3° мороза до 2° тепла, в западных и южных областях 2-7° тепла, на юге Одесской области 7-12°.



В столице в четверг – ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь, местами гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°