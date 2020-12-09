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В Україну повернулися двоє громадян, яких 3 роки утримували в Іраку

Середа, 9 грудня 2020, 15:14
Фото ОПУ

Українці Євген Фоменков та Олександр Санпітер, яких захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року, повернулися додому.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова президента Володимира Зеленського: "Вітаю Олександра та Євгена вдома. Вітаю їхні сім’ї – нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом. Хочу, щоб кожен українець знав: ми пам’ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину".

Деталі: Повідомляється, що процес звільнення українців координував особисто Зеленський.  

Він запевнив, що Україна боротиметься за кожного свого громадянина, за кожну людину, яка потрапила в біду.

Українська правда
Теми: ЗеленськийУкраїнаІрак


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