Головні новини середи і ночі: Трампу оголосили імпічмент, Навальний повертається до Росії

Нижня палата Конгресу США (Палата представників) оголосила імпічмент чинному президенту Дональду Трампу, після лікування в Німеччині російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив дату повернення додому — актуальні новини 13 січня.

Про імпічмент

Нижня палата Конгресу США оголосила імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня.

Лідер більшості в верхній палаті Конгресу США Мітч Макконнелл зазначив, що розгляд питання щодо імпічменту 45-му президенту Дональду Трампу почнеться не раніше 19 січня.

Обраний президент США Джо Байден вважає, що у верхній палаті Конгресу США не повинні відкладати розгляд питання про імпічмент 45-му президенту Дональду Трампу.

Про Навального

Опозиціонер Олексій Навальний має намір повернутися з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння, в Росію 17 січня. Відразу після цієї заяви в РФ його оголосили в розшук.

Про зниження ціни на газ

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Зниження цін на газ, яке очікується в лютому, запроваджено з ініціативи президента Володимира Зеленського.

Про видалені профілі у Facebook

Facebook у грудні 2020 року видалив десятки профілів, пов’язаних із партією "Європейська солідарність" та громадською організацією "Справа громад", а також громадською організацією "Антикорупційний блокпост".

Про інші важливі новини

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що згідно з укладеним договором про закупівлю вакцини Sinovaс, її ефективність повинна бути не менше 70%. В іншому випадку Україні повинні повернути кошти. Ціна однієї дози вакцини від коронавірусу CoronaVac сягатиме 504 гривні.

Палата представників США у середу вранці розпочала обговорення резолюції, щоб оголосити другий імпічмент чинному президенту Дональду Трампу після нападу на Капітолій минулого тижня.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що нинішня влада зробить все можливе, щоб покарати осіб, що втручалися у вибори США.

Міський голова Києва Віталій Кличко планує відновити навчання для учнів молодших класів на час локдауну.