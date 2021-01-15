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Новини 15 січня: розсекречування зв’язків штабу Трампа і РФ, нова посада зятя Медведчука

П'ятниця, 15 січня 2021, 21:34

У США розсекретять сотні документів про розслідування зв'язків штабу Трампа і Росії, Зять Медведчука очолив найбільшу електромережеву компанію Росії, — актуальні новини 15 січня.

Про розсекречування зв’язків штабу Трампа і РФ

У Сполучених Штатах в п'ятницю буде розсекречений масив документів, пов'язаний з подіями, які передували розслідування "Russiagate", ймовірній змові між членами адміністрації Трампа і Росією.

Про нову посаду зятя Медведчука

Рада директорів ПАТ "Россети" достроково припинила повноваження гендиректора Павла Лівінського, призначивши на посаду виконувача обов'язків голови компанії Андрія Рюміна – зятя українського політика і кума президента Росії Віктора Медведчука.

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