Новости 15 января: рассекречивание связей штаба Трампа и РФ, новая должность зятя Медведчука

В США рассекретят сотни документов о расследовании связей штаба Трампа и России, Зять Медведчука возглавил крупнейшую электросетевую компанию России, — актуальные новости 15 января.

О рассекречивании связей штаба Трампа и РФ

В Соединенных Штатах в пятницу будет рассекречен массив документов, связанных с событиями, которые предшествовали расследованию "Russiagate", вероятному сговору между членами администрации Трампа и Россией.

О новой должности зятя Медведчука

Совет директоров ПАО "Россети" досрочно прекратил полномочия гендиректора Павла Ливинского, назначив на должность исполняющего обязанности главы компании Андрея Рюмина – зятя украинского политика и кума президента России Виктора Медведчука.

О Толоке Украинской правды

УП дарит футболку с обновленным Дон Кихотом каждому подписчику Толоки УП, который поддержит издание от 1000 грн в год. Акция продлена до конца января.

Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.

О других важных новостях

На внеочередном заседании Кабинет министров Украины забрал функцию закупки вакцин от держпидриемства "Медзакупивли Украины" и передал процесс международной организации Crown Agents.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский просит собраться фракцию, чтобы объяснить свою позицию по поводу введения санкций в отношении него со стороны США из-за вмешательства в американские выборы.

Высший антикоррупционный суд обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство о передаче так называемого "дела Татарова" в НАБУ.

На официальном телеграм-канале Верховной Рады начался опрос общественности касательно идеи сокращения количества народных депутатов в парламенте.

Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой со второй попытки открыл уголовное производство против нардепа-кнопкодава с депутатской группы "Доверие" Андрея Иванчука.

Кроме предпринимателей из движения #SaveФОП, которые еще с декабря протестуют против введения кассовых аппаратов, на Майдане Независимости появилась еще одна акция протеста, организованная общественной инициативой "Стоп тарифный геноцид".

За неделю до инаугурации новоизбраного президента США Джо Байдена центр Вашингтона выглядит как город, готовящийся к войне.