Из-за объявления Кернеса мэром открыли производство

Харьковская областная прокуратура открыла производство в отношении председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой, которая объявила избранным мэром Геннадия Кернеса без повторного принесения им присяги.

Источник: депутат Харьковского городского совета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева в Facebook

Дословно: "Харьковская областная прокуратура по моему обращению возбудила дело против председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой. Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно приносить присягу".

Детали: Мустафаева опубликовала ответ прокуратуры на ее обращение. Там сообщается, что производство открыто 11 января по ч. 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Производство расследует ГУ НП в Харьковской области.

Справка: Часть 1 статьи 367 УК ("Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, или государственным или общественным интересам, или интересам отдельных юридических лиц") предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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В своей банке паук. Харьков Геннадия Кернеса

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