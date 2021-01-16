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Німеччина передала РФ протоколи допиту Навального

Субота, 16 січня 2021, 11:53
Німеччина передала РФ протоколи допиту Навального

Федеральне відомство у справах юстиції Німеччини передало Росії протоколи допиту опозиціонера Олексія Навального прокуратурою Берліна.

Джерело: представник міністерства юстиції ФРН у коментарі агентству dpa у п'ятницю, пише "Німецька хвиля"

Деталі: Федеральне відомство у справах юстиції ФРН відповіло на чотири правових запити Росії у справі про отруєння Навального.

Чиновник зазначив, що Німеччина тепер дала відповіді на всі запити російської сторони, зроблені в серпні і вересні 2020 року, в тому вигляді, наскільки це в даний час можливо і допустимо відповідно до Європейської угоди про надання правової допомоги та норм німецького права.

Представник німецького Мін'юсту уточнив, що Навальний був допитаний прокуратурою Берліна в якості потерпілого, при цьому опозиціонер "докладно відповів на всі запитання, поставлені російської генеральною прокуратурою".

За словами чиновника, лікарі, які лікували Навального в берлінській клініці "Шаріте", не були допитані в якості свідків, оскільки вони зобов'язані зберігати лікарську таємницю. Російській стороні також не було передано жодної медичної інформації.

Як пояснив представник міністерства юстиції ФРН, особисті дані про стан здоров'я жертви кримінального злочину, згідно німецьких правових норм, підлягають особливо суворому захисту, а Навальний не погодився на передачу цієї інформації російській стороні.

Пряма мова: "Федеральний уряд виходить з того, що уряд РФ тепер негайно вживе всіх необхідних заходів для розслідування злочину проти пана Навального. Цей злочин має бути розслідуваний у Росії".

"Всі необхідні дані для початку кримінального провадження, такі як проби крові, тканини і одягу Навального, перебувають у розпорядженні Росії".

Що передувало: Опозиціонер Олексій Навальний має намір повернутися з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння, в Росію 17 січня. Відразу після цієї заяви в РФ його оголосили в розшук.

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Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції й Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Путін під час великої пресконференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, заявив зокрема наступне: "Якби хотіли труїти, довели б до кінця".

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийНімеччинаРосія
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