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Германия передала РФ протоколы допроса Навального

Суббота, 16 января 2021, 12:53

Федеральное ведомство по делам юстиции Германии передало России протоколы допроса оппозиционера Алексея Навального прокуратурой Берлина.

Источник: представитель министерства юстиции ФРГ в комментарии агентству dpa в пятницу, пишет "Немецкая волна"

Детали: Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на четыре правовых запроса России по делу об отравлении Навального.

Чиновник отметил, что Германия теперь дала ответы на все запросы российской стороны, сделанные в августе и сентябре 2020 года, в том виде, насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права.

Представитель немецкого Минюста уточнил, что Навальный был допрошен прокуратурой Берлина в качестве потерпевшего, при этом оппозиционер "обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской генеральной прокуратурой".

По словам чиновника, врачи, лечившие Навального в берлинской клинике "Шарите", не были допрошены в качестве свидетелей, поскольку они обязаны хранить врачебную тайну. Российской стороне также не было передано никакой медицинской информации.

Как пояснил представитель министерства юстиции ФРГ, личные данные о состоянии здоровья жертвы уголовного преступления, согласно германским правовым нормам, подлежат особенно строгой защите, а Навальный не согласился на передачу этой информации российской стороне.

Прямая речь: "Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России".

"Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России".

Что предшествовало: Оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления, в Россию 17 января. Сразу после этого заявления в РФ его объявили в розыск.

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Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версиейхимического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос о Навальном, заявил в частности следующее: "Если бы хотели травить, довели бы до конца".

Темы: НавальныйГерманияРосcия


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