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В аэропорту Москвы задержали соратников Навального и журналистов

Воскресенье, 17 января 2021, 17:36
"Новая газета"

В аэропорту "Внуково" в Москве, где ожидается прилет оппозиционера Алексея Навального, задержали его соратников и корреспондентов "Новой газеты" и "Дождя".

Источник: "Новая газета"

Детали: В аэропорту полицейские задержали соратников Навального Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, помощника Навального Илью Пахоменко и сотрудницу штаба политика в Питере Анастасию Кадетову.

Кроме того, был задержан активист Константин Котов.

У корреспондента "Новой газеты" Влада Докшина, который был в аэропорту с редакционным заданием, забрали документы. Полицейские спросили, есть ли у него московская регистрация, и повели в автозак.

Позже корреспондента телеканала "Дождь" Эдуарда Бурмистрова задержали в прямом эфире.

Людей начали выдавливать из аэропорта. Силовики выставляют ограждения, которые ограничивают зону прохода. Также они заявили, что не пускают провожающих в зону прилета.

 
"Новая газета"

Что предшествовало: В 16:19 по киевскому времени Навальный вылетел из Берлина в Москву. Самолет должен приземлиться во "Внуково" около 18:30.

Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности призывающих к участию в "несогласованной массовой акции" в аэропорту "Внуково" 17 января, куда из Германии намерен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.

Силовики в Петербурге уже задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального во Внуково. В частности, утром 17 января в аэропорту "Пулково" перед посадкой на рейс в Москву задержали главного редактора телеграм-канала "Агит Россия" Павла Иванкина и еще двух активистов — Алексея Барича и Александра Края.

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Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версиейхимического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Темы: НавальныйРосcия


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