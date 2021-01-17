В аэропорту Москвы задержали соратников Навального и журналистов

В аэропорту "Внуково" в Москве, где ожидается прилет оппозиционера Алексея Навального, задержали его соратников и корреспондентов "Новой газеты" и "Дождя".

Источник: "Новая газета"

Наш фотокор Влад Докшин передаётся из автозака. Он в одной машине с Любовью Соболь, Русланом Шаведдиновым и остальными задержанными в аэропорту.



Видео: «Новая газета»https://t.co/CKobTnPP3d pic.twitter.com/V2EHsl5m5P — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 17, 2021

Детали: В аэропорту полицейские задержали соратников Навального Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, помощника Навального Илью Пахоменко и сотрудницу штаба политика в Питере Анастасию Кадетову.

Кроме того, был задержан активист Константин Котов.

У корреспондента "Новой газеты" Влада Докшина, который был в аэропорту с редакционным заданием, забрали документы. Полицейские спросили, есть ли у него московская регистрация, и повели в автозак.

Позже корреспондента телеканала "Дождь" Эдуарда Бурмистрова задержали в прямом эфире.

Людей начали выдавливать из аэропорта. Силовики выставляют ограждения, которые ограничивают зону прохода. Также они заявили, что не пускают провожающих в зону прилета.

"Новая газета"

После того, как задержали сотрудников ФБК, в здание аэропорта приехало очень много полиции и ОМОН, все они были в шлемах. Силовики начали вытеснять людей, которые стояли у входа. К 19:00 мск началась настоящая давка, передает корреспондент "Новой".

После этого произошло несколько задержаний, людей уносили на руках. Одну девушку вынесли и бросили у входа, она кричала "Фашисты!"

Задержали еще двух человек. Одного из них задерживали 3-4 сотрудника полиции, его несколько раз уронили, придавливали ногами к земле, чтобы он не мог встать. Другие сотрудники полиции разгоняли людей, чтобы они не могли никак помочь мужчине, который лежал на земле.

Что предшествовало: В 16:19 по киевскому времени Навальный вылетел из Берлина в Москву. Самолет должен приземлиться во "Внуково" около 18:30.

Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности призывающих к участию в "несогласованной массовой акции" в аэропорту "Внуково" 17 января, куда из Германии намерен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.

Силовики в Петербурге утром задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального во Внуково. В частности, утром 17 января в аэропорту "Пулково" перед посадкой на рейс в Москву задержали главного редактора телеграм-канала "Агит Россия" Павла Иванкина и еще двух активистов — Алексея Барича и Александра Края.

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