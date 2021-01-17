В аэропорту Москвы задержали соратников Навального и журналистов
В аэропорту "Внуково" в Москве, где ожидается прилет оппозиционера Алексея Навального, задержали его соратников и корреспондентов "Новой газеты" и "Дождя".
Источник: "Новая газета"
Наш фотокор Влад Докшин передаётся из автозака. Он в одной машине с Любовью Соболь, Русланом Шаведдиновым и остальными задержанными в аэропорту.— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 17, 2021
Видео: «Новая газета»https://t.co/CKobTnPP3d pic.twitter.com/V2EHsl5m5P
Детали: В аэропорту полицейские задержали соратников Навального Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, помощника Навального Илью Пахоменко и сотрудницу штаба политика в Питере Анастасию Кадетову.
Кроме того, был задержан активист Константин Котов.
У корреспондента "Новой газеты" Влада Докшина, который был в аэропорту с редакционным заданием, забрали документы. Полицейские спросили, есть ли у него московская регистрация, и повели в автозак.
Позже корреспондента телеканала "Дождь" Эдуарда Бурмистрова задержали в прямом эфире.
Людей начали выдавливать из аэропорта. Силовики выставляют ограждения, которые ограничивают зону прохода. Также они заявили, что не пускают провожающих в зону прилета.
Что предшествовало: В 16:19 по киевскому времени Навальный вылетел из Берлина в Москву. Самолет должен приземлиться во "Внуково" около 18:30.
Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности призывающих к участию в "несогласованной массовой акции" в аэропорту "Внуково" 17 января, куда из Германии намерен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.
Силовики в Петербурге уже задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального во Внуково. В частности, утром 17 января в аэропорту "Пулково" перед посадкой на рейс в Москву задержали главного редактора телеграм-канала "Агит Россия" Павла Иванкина и еще двух активистов — Алексея Барича и Александра Края.
Читайте также: Яд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада
Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версиейхимического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".