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Прикордонники отримали за кошти ЄС техніку для облаштування кордону з Білоруссю

Субота, 2 січня 2021, 15:07
фото ДПСУ

Українські прикордонники отримали за кошти Європейського Союзу інженерну техніку вартістю 100 тисяч євро, що використовуватиметься для облаштування кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Прикордонники двох загонів отримали по одному трактору Landini 5-120 та по одному подрібнювачу гілок Rinieri TRK 200. Їхня загальна вартість перевищує 100 тисяч євро.

Техніку ще напередодні Нового року надало товариство Excelor Holding Group (LLC).

"Допомогу було надано відповідно до реалізації спільного з Європейським Союзом проєкту міжнародної технічної допомоги "Надання обладнання для забезпечення безпеки та демаркації державного кордону між Білоруссю та Україною; спеціалізовані транспортні засоби та обладнання для робіт з демаркації кордону", - зазначається у повідомленні Держприкордонслужби.

 
ДПСУ

Техніка буде використовуватися для демаркаційних робіт та інженерного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону.

У ДПСУ зазначають, що належне інженерне облаштування державного кордону і прилеглої місцевості є однією з головних складових надійної охорони кордону.

Нагадаємо, раніше у грудні Німеччина передала для Державної прикордонної служби мобільну лабораторію для перевірки документів, а також інше технічне обладнання для перевірки документів вартістю 140 000 євро.

Теми: Прикордонна службаЄСБілоруськордон


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