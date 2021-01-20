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Микитась заперечує угоду зі слідством в обмін на свідчення проти Татарова

Середа, 20 січня 2021, 07:25

Підозрюваний у причетності до заволодіння майна Нацгвардії екснардеп Максим Микитась стверджує, що не йшов на угоду зі слідством в обмін на звільнення його з-під варти, а свідчення проти заступника керівника Офісу президента Олега Татарова дав через інші особисті мотиви. 

Джерело: Микитась в інтерв’ю для УП

Пряма мова: "Хочу наперед відзначити: в ЗМІ штучно сформовано думку, що я дав свідчення по Татарову в обмін на свою свободу. Це не так. 

Підставою для звільнення мене з під варти на домашній арешт було те, що я сплатив державі кошти в розмірі 50 мільйонів гривень. За дії групи інших людей. За умов недоведеності шкоди державі тощо. Лише щоби повернутися до додому.

Тому усі ці інсинуації щодо "угоди" по Татарову – з розряду "чули дзвін, та не знають, звідки він". А цей звін – чутки та брехливі версії, від людей Татарова". 

Деталі: Микитась стверджує, що після його свідчень проти заступника Андрія Єрмака у ряді ЗМІ публікують матеріал, де "якісь експерти говорять, що виникнуть проблеми із можливістю застосування такої форми як угода зі слідством". Водночас, угоди зі слідством як такої взагалі не існує. 

Основна ж причина через яку він дав свідчення про корупційні зв’язки Татарова – особисті мотиви. Микитась розповів, що взяв чинного заступника керівника ОП на роботу після звільнення з МВС. Пізніше він значно покращив свій матеріальне становище, займаючись юридичним супроводом. 

Саме через нього, стверджує екснардеп, Микитась лишився з нічим, а новим власником "Укрбуду"став  Дмитро Федотенков. "Я не зміг повернути контроль над компанією, коли Федотенков не вніс кошти та все переписав. Я не вірю в простий збіг обставин, що такий досвідчений юрист як Татаров цього не передбачав", – заявив підозрюваний.  

Що передувало: НАБУ та САП підготували підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу, і зупинила цей процес. 

Водночас НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в саботажі, а пізніше заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.

Передісторія: 

  • Із 2 грудня Максим Микитась перебуває під домашнім арештом. Він пішов на угоду зі слідством у справі, яку розслідує НАБУ.
  • 29 грудня Національна поліція повідомила, що Микитась замовив викрадення людиниу Києві 8 грудня. Йому оголосили нову підозру. За кілька годин до Нового року Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 27 лютого.
  • З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася. 
  • Микитась отримав підозру від НАБУу жовтні 2019 року. 20 січня 2020 року його зняли з рейсу при спробі вильоту з України.
  • Антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників нинішній заступник керівника Офісу президента Олег Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.

Українська правда
Теми: МикитасьТатаров


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