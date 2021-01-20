Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Микитась отрицает сделку со следствием в обмен на показания против Татарова

Среда, 20 января 2021, 06:25
Микитась отрицает сделку со следствием в обмен на показания против Татарова

Подозреваемый в причастности к завладению имущества Нацгвардии экс-нардеп Максим Микитась утверждает, что не шел на сделку со следствием в обмен на освобождение его из-под стражи, а показания против заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова дал из-за других мотивов.

Источник: Микитась в интервью УП

Прямая речь: "Хочу заранее отметить: в СМИ искусственно сформировано мнение, что я дал показания по Татарову в обмен на свою свободу. Это не так.

Основанием для освобождения меня из-под стражи на домашний арест было то, что я уплатил государству средства в размере 50 миллионов гривен. За действия группы других людей. В условиях недоказанности ущерб государству и тому подобное. Только чтобы вернуться к домой.

Поэтому все эти инсинуации относительно "соглашения" по Татарову – из разряда "слышали звон, да не знают, откуда он". А этот звон – слухи и лживые версии, от людей Татарова".

Детали: Микитась утверждает, что после его показаний против заместителя Андрея Ермака в ряде СМИ публикуют материал, где "какие-то эксперты говорят, что возникнут проблемы с возможностью применения такой формы как соглашение со следствием". В то же время, сделки со следствием как таковой вообще не существует.

Основная же причина, по которой он дал показания о коррупционных связях Татарова – личные мотивы. Микитась рассказал, что взял действующего заместителя руководителя ОП на работу после увольнения из МВД. Позже он значительно улучшил свой материальное положение, занимаясь юридическим сопровождением.

Именно из-за него, утверждает экс-нардеп, Микитась остался ни с чем, а новым владельцем "Укрбуду" стал Дмитрий Федотенков. "Я не смог вернуть контроль над компанией, когда Федотенков не внес средства и все переписал. Я не верю в простое совпадение, что такой опытный юрист как Татаров этого не предусматривал", – заявил подозреваемый.

Что предшествовало: НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову в причастности к фальсификации экспертизы по делу Микитася, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело, и остановила этот процесс.

В свою очередь НАБУ обвинило Офис генпрокурора в саботаже, а позже заявило, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен.

Предыстория:

  • Со 2 декабря Максим Микитась находится под домашним арестом. Он пошел на сделку со следствием по делу, которое расследует НАБУ.
  • 29 декабря Национальная полиция сообщила, что Микитась заказал похищение человека в Киеве 8 декабря. Ему объявили новое подозрение. За несколько часов до Нового года Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения Микитась в виде содержания под стражей без определения размера залога до 27 февраля.
  • С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.
  • Микитась получил подозрение от НАБУв октябре 2019 года. 20 января 2020 года его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.
  • Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков нынешний заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МикитасьТатаров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Микитась
Апелляция оставила Микитася под стражей, но уменьшила альтернативный залог до 100 миллионов
Вице-премьер и Татаров: какие чиновники всплыли в деле о рекордной взятке Микитася
Микитася арестовали с возможностью залога, в три раза меньшего, чем взятка
Последние новости
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
Все новости...
Реклама: